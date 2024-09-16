Bitcoin ve altın arasındaki rekabet sürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve altın arasındaki rekabet sürüyor

Bitcoin ve altın arasındaki rekabet sürüyor

Piyasalarda risk algısı yükselirken, Bitcoin ve altın farklı yönlere hareket ediyor. Bitfinex analistleri, Bitcoin'in 60 bin dolar direncini aşamamasını ve altının rekor kırmasını, yatırımcı tercihlerindeki değişimin işareti olarak yorumluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi kararı, piyasa dinamiklerini daha da etkileyebilir.

16.09.2024 16:16
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Kripto para piyasaları ile geleneksel finansal varlıklar arasındaki ilişki, son günlerde ilginç bir tablo çiziyor. Bitcoin (BTC), 60 bin dolar direncini aşmakta zorlanırken, altın fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Bu durum, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yaklaşan Fed faiz kararı ışığında, yatırımcıların risk algısında yaşanan değişimi ortaya koyuyor.

Bitcoin Duraklarken Altın Yükselişe Geçti

Bitfinex analistlerinin değerlendirmelerine göre altının rekor kıran yükselişi ve Bitcoin'in son dönemdeki performansı, piyasalarda devam eden temkinli havaya işaret ediyor. Bitcoin değeri, son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 58.700 dolar seviyesine indi. Kripto para birimi, son günlerde 60.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta güçlük çekiyor.

Öte yandan altın, 2.589 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitfinex analistleri "Bitcoin fiyatları düşerken, altın yeni rekorlar kırıyor. Bu trend, yatırımcıların Bitcoin gibi riskli yatırımlar yerine altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklara yöneldiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört yıl aradan sonra ilk faiz indirimini bu hafta gerçekleştirmesi öngörülürken geleneksel güvenli liman yatırımlarına olan ilginin daha da artabileceği tahmin ediliyor. Analistler "Önümüzdeki dönemde tek öngörülebilir kesinlik, bu fiyat seviyelerinde yerel volatilitenin artması olacak. Yatırımcılar, hızlı ve önemli fiyat hareketlerine hazırlıklı olmalılar." uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişin arkasında doların zayıflaması ve Fed'in faiz indirimi beklentisi yatıyor. İş gücü piyasasındaki yavaşlama da altına olan ilgiyi artıran faktörler arasında sayılıyor. Son ADP istihdam raporu, Ağustos ayında sadece 99.000 yeni istihdam yaratıldığını raporladı. Bu rakam, beklentilerin altında kalarak son üç buçuk yılın en düşük aylık iş artışına işaret etti.

Kripto para piyasalarındaki bu temkinli hava, yatırımcıların risk algısının değiştiğini ve ekonomik belirsizliklerin arttığını gösteriyor. Bitcoin'in önümüzdeki dönemde 60.000 dolar direncini aşıp aşamayacağı, piyasaların yakından takip ettiği bir konu olmaya devam edecek.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altın arasındaki rekabet sürüyor - Son Dakika

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