Bitcoin ve altın enflasyona karşı tercih edilen varlıklar oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve altın enflasyona karşı tercih edilen varlıklar oldu

Bitcoin ve altın enflasyona karşı tercih edilen varlıklar oldu

JPMorgan analistleri, Bitcoin (BTC) ve altının yatırımcı portföylerinde yapısal önem kazandığını açıkladı. 2024'te kripto piyasalarına rekor 78 milyar dolar sermaye akışı gerçekleşirken, değer kaybı ticaretinin geçici bir trend olmaktan çıktığı vurgulandı. Analistler, bu eğilimin kalıcı olacağını öngörüyor.

06.01.2025 10:44
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Fiat para birimlerinin değer kaybına karşı koruma arayışındaki yatırımcılar, alternatif varlıklara yöneliyor. JPMorgan'ın son raporuna göre altın fiyatlarındaki yükseliş ve Bitcoin'e yönelik kurumsal ilginin artması, bu değer kaybı ticaretinin güçlenerek devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ve Altın Yatırımcı Portföylerinde Kalıcı Güç Kazandı

JPMorgan'ın Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, yayımlanan raporda önemli tespitlerde bulundu. Altın fiyatındaki artışın, dolar ve reel tahvil getirilerindeki değişimlerin ötesine geçtiği belirtildi.

MicroStrategy'nin 22 milyar dolarlık Bitcoin alımı, kripto piyasasına olan güvenin artmasını sağladı. Şirketin alımları, 2024'teki toplam sermaye girişinin yüzde 28'ini oluşturdu.

Kripto sektörüne yönelik kurumsal ilgi artarken, spot Bitcoin ETF'lerine geçiş, CME vadeli işlemlerine yapılan 14 milyar dolarlık yatırım ve kripto girişim sermayesi fonlarına akan 14 milyar dolar, bu trendin güçlendiğini gösteriyor.

Merkez bankaları ve özel yatırımcıların fiziksel altın, altın ETF'leri ve diğer yatırım araçlarındaki pozisyonları, altının yatırımcı portföylerindeki yapısal yükselişini destekliyor. JPMorgan analistleri, geçen Ekim ayında 2025'e girerken kriptoya yönelik iyimser görüşlerini paylaşmıştı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altın enflasyona karşı tercih edilen varlıklar oldu - Son Dakika

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