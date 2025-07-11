Bitcoin ve Ether Spot ETF'leri bir günde 1,55 milyar dolar çekti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve Ether Spot ETF'leri bir günde 1,55 milyar dolar çekti

Bitcoin ve Ether Spot ETF\'leri bir günde 1,55 milyar dolar çekti
11.07.2025 13:19
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Bitcoin ve Ether spot borsa yatırım fonları toplam 1,55 milyar dolar net giriş kaydederek tüm zamanların ikinci en yüksek gününü gördü. Aynı gün içinde Bitcoin 118.196 dolarla taze zirve test ederken Ether 3.026 doları geçti, piyasa hacmi ve kurumsal talep rakamları rekor düzeyde artış sergiledi.

Bitcoin piyasası 10 Temmuz'da kurumsal sermayenin güçlü akışıyla 118.196 dolar seviyesini test ederek yıl içindeki dokuzuncu zirvesini gördü. Piyasa verilerine göre aynı gün spot Bitcoin ETF'leri 1,17 milyar dolar net giriş çekerek kasımdaki rekorun hemen gerisinde kaldı. Yükselişe ivme kazandıran hacim artışı gün sonunda 118,3 milyar doları buldu ve yatırımcı güvenini pekiştirdi.

Bir Gün, İki Rekor: ETF Girişleri Madencileri Solladı

Kripto para yatırımcıları perşembe günü Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarına (ETF) yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleşen 1,17 milyar dolarlık Bitcoin ETF girişi, bu fonların tarihindeki ikinci en yüksek günlük değer olarak kayıtlara geçti. BlackRock'un iShares Bitcoin Trust fonuna 448 milyon dolar, Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin fonuna ise 324 milyon dolar girişi yapıldı.

Bitcoin fiyatının 113 bin 800 doları aşarak tarihi zirvesini yenilemesi, yatırımcı ilgisini artırdı. Kaydedilen bu giriş miktarı, yalnızca 7 Kasım 2024 tarihinde Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından görülen 1,37 milyar dolarlık rekorun gerisinde kaldı. Kripto para biriminin rallisi cuma günü de devam etti.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ethereum spot ETF'lerine toplam 383,1 milyon dolar net giriş gerçekleşti ve bu rakam da tarihteki ikinci en yüksek seviye oldu. BlackRock'un iShares Ethereum Trust fonu tek başına 300,9 milyon dolar çekerek kendi rekorunu kırdı.

NovaDius Wealth Management başkanı Nate Geraci, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda geleneksel finansal danışmanların kripto ETF'leri sunma konusundaki tereddütlerine rağmen bu yoğun ilginin görüldüğünü belirtti. Geraci, Vanguard gibi büyük platformların hala bu ETF'lere erişimi kısıtladığını da ekledi.

Son 24 saatte Ethereum ağında 2 bin 110 ETH yeni arz yaratıldı ve bunun değeri yaklaşık 6,33 milyon dolar oldu. Bu miktar, Ethereum ETF'lerine giren 383,1 milyon doların oldukça altında kaldı. Galaxy Research verilerine göre 2025 yılında Bitcoin ETF'leri toplam 28,22 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirirken, madencilerin yarattığı yeni arz 7,85 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ether Spot ETF'leri bir günde 1,55 milyar dolar çekti - Son Dakika

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