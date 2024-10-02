Bitcoin ve Ethereum'da büyük tasfiye: Piyasa düşüşü ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıları sarstı - Son Dakika
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Bitcoin ve Ethereum'da büyük tasfiye: Piyasa düşüşü ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıları sarstı

Bitcoin ve Ethereum\'da büyük tasfiye: Piyasa düşüşü ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıları sarstı

Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüşlerle başlayan hafta, 526 milyon dolarlık tasfiye ile yatırımcıları zorladı. Jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle spot ETF'lerde yaşanan büyük çıkışlar piyasaları olumsuz etkiledi. Yatırımcılar için belirsizliklerle dolu bu dönem, kripto piyasalarındaki volatiliteyi bir kez daha gözler önüne serdi.

02.10.2024 15:22
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Salı gecesi yaşanan keskin düşüşlerle Bitcoin ve Ethereum, kripto piyasasında büyük bir likidasyon dalgasını tetikledi. Toplamda 526 milyon dolarlık tasfiyeye yol açan bu düşüşler, yatırımcıları ciddi kayıplarla karşı karşıya bıraktı. Jeopolitik gerilimler ve ETF piyasalarındaki büyük çıkışlar da ekonomik dengeleri daha da zorladı.

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Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. Özellikle Salı gecesi Bitcoin'de görülen %5'lik değer kaybı, domino etkisi yaratarak diğer kripto para birimlerini de etkiledi.

CoinGlass'ın paylaştığı verilere göre bu ani düşüş sonucunda 24 saat içinde toplam 526 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Uzun vadeli yatırımcılar 453 milyon dolar, kısa vadeli spekülatörler ise 73 milyon dolar zarara uğradı.

CoinGecko'nun raporuna göre Çarşamba sabahı itibariyle Bitcoin yüzde 3,5 düşüşle 61.720 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum da yüzde 6'lık kayıpla 2.480 dolar civarında işlem gördü.

Piyasa uzmanları, yaşanan bu düşüşün geçici olduğunu ve uzun vadeli bir ayı piyasasına işaret etmediğini vurguluyor. Önümüzdeki aylarda Bitcoin'in çeşitli faktörlerden destek bulması bekleniyor. Bu faktörler arasında Çin'den gelecek ekonomik teşvikler, ABD'deki istihdam verileri, FTX borçlularına yapılan ödemelerin etkileri ve ABD seçim sürecinin sonuçlanması yer alıyor.

Yaşanan sert satışların arkasında İsrail-İran gerginliği de yatıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığını ve büyük şehirlerde alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Askeri analist Alistair Bunkall, bu saldırının Nisan ayındaki olaylardan çok daha büyük çaplı olduğunu belirtti.

Jeopolitik gerilimler nedeniyle Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden önemli miktarda sermaye çıkışı yaşandı. SoSo Value verilerine göre, 1 Ekim'de Bitcoin spot ETF'lerinden 243 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu durum, sekiz günlük sürekli net girişlerin ardından ilk kez yaşandı.

Fidelity'nin ETF'si 144 milyon dolar, ARKB 84,3 milyon dolar net çıkış yaşarken, BlackRock'ın IBIT ETF'si 40,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Yaşanan bu olumlu gelişme, genel düşüş trendini değiştirmeye yetmedi. Ethereum spot ETF'lerinde de toplam 48,5 milyon dolarlık net çıkış gözlendi. Grayscale ve Fidelity sırasıyla 26,6 milyon dolar ve 24,9 milyon dolar kayıp yaşadı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ethereum'da büyük tasfiye: Piyasa düşüşü ve jeopolitik gerginlikler yatırımcıları sarstı - Son Dakika

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