Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara kurumsal ilgi artıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara kurumsal ilgi artıyor

Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara kurumsal ilgi artıyor

Kripto para borsası Coinbase'in 2024 dördüncü çeyrek raporunda toplam işlem hacmi 400 milyar dolara ulaşırken, perakende işlemlerinin oranı 2021'deki yüzde 36'dan yüzde 21'e geriledi. SEC'in Coinbase aleyhindeki davayı düşürmesi ile kurumsal yatırımcıların kripto piyasalarındaki etkinliği artarken, bu değişim piyasa yapısında derin bir dönüşümü işaret ediyor.

27.02.2025 10:11
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Kripto para piyasasında yeni bir dönem başlıyor. 2021'deki zirve dönemlerinde hacmin büyük bölümünü oluşturan bireysel yatırımcıların yerini artık kurumsal oyuncular alıyor. Coinbase'in son raporu, memecoin çılgınlığı ve kısa vadeli ticaret kalıplarının aksine, kurumsal katılımcıların daha sistematik yaklaşımlarla piyasaya giriş yaptığını gösteriyor. Bu gelişme, SEC'in düzenleyici engelleri kaldırmasıyla daha da hızlanabilir ve geleneksel finans kurumlarının kripto adaptasyonuna kapı açabilir.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto Para Çeşitliliğini Artırıyor

Coinbase yakın zamanda 2024'ün dördüncü çeyreğine ait kazanç raporunu yayımladı. Bu rapor, kripto para piyasasının yapısındaki önemli değişimleri ortaya koyuyor. Toplam işlem hacmi 400 milyar dolara ulaşarak 2021 piyasa döngüsünde görülen seviyelere eşitlendi fakat katılımcı kompozisyonu belirgin şekilde farklılaştı.

Perakende işlemleri, toplam hacmin sadece yüzde 21'ini (94 milyar dolar) oluşturdu. Bu oran, 2021'de gözlemlenen yüzde 36'lık perakende katılımının oldukça altında kalıyor. Kurumsal işlem hacmindeki bu artış, SEC'in Coinbase'e karşı açtığı davayı düşürdüğünü açıklamasıyla geldi. Bu gelişme, geleneksel finans kurumlarının kripto pazarına girmesi önündeki kısıtlamaları önemli ölçüde azaltıyor.

İşlem demografisindeki bu kayma, kripto piyasalarında evrimleşen bir piyasa yapısını işaret ediyor. Aynı zamanda takas edilen varlıkların çeşidi de genişledi. Ticaret aktivitesi, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paraların ötesine uzandı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların daha yüksek riskli dijital varlıkları keşfetme konusunda artan rahatlığını gösteriyor.

Kurumsal hakimiyet, önceki hacim zirvelerinden belirgin bir ayrılışı temsil ediyor. 2021'in perakende odaklı hareketliliğinin aksine, mevcut hacimler kurumsal katılımcılara özgü daha sistematik ticaret yaklaşımlarını yansıtıyor. Bu dönüşüm, son zamanlarda memecoin spekülasyonu ve kısa vadeli ticaret eğilimleriyle karakterize edilen piyasa aktivitesine karşı bir denge unsuru oluşturuyor.

Coinbase'in hacim metrikleri, ilerleyen dönemde kurumsal kripto adaptasyonunun önemli bir göstergesi olmaya devam edecek. Borsanın düzenlenmiş statüsü ve altyapısı, geleneksel finans kurumları için kripto piyasalarına güvenilir bir giriş noktası sunuyor. Düzenleyici netlik ve güçlü işlem hacimleri kombinasyonu kurumsal katılımı hızlandırabilir fakat bu trendlerin sürdürülebilirliği henüz kanıtlanmayı bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara kurumsal ilgi artıyor - Son Dakika

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