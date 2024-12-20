Bitcoin ve Ethereum ETF\'lerindeki 15 günlük pozitif seri sonlandı

Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sert tondaki konuşması kripto para piyasasında satış baskısını tetikledi. Bitcoin 100.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Fidelity'nin FBTC'si 208,6 milyon dolarlık çıkışla en çok etkilenen ETF oldu.

ABD Spot Bitcoin ETF'lerinde 680 Milyon Dolarlık Çıkış

Spot Bitcoin ETF'lerinin lideri BlackRock'ın IBIT'i haricinde tüm büyük ETF'ler önemli çıkışlar kaydetti. Grayscale'in Bitcoin Mini Trust'ı 188,6 milyon dolar, Ark ve 21Shares'in ARKB'si ise 108,4 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

Piyasa genelinde yaşanan bu sert satış dalgası, ETF'lerin işlem hacmini de etkiledi. 12 spot Bitcoin ETF'nin toplam işlem hacmi, bir önceki günkü 5,9 milyon dolardan 6,3 milyar dolara yükseldi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Bitcoin, yazının yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 4,2 düşüşle yaklaşık 97.061 dolar seviyesinden işlem gördü. En büyük 30 kripto paranın performansını ölçen GMCI 30 endeksi de son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybetti.

Spot Ethereum ETF'leri de bu düşüşten etkilendi. Perşembe günü 60,5 milyon dolarlık çıkış kaydeden Ethereum ETF'lerinin 18 günlük pozitif giriş serisi de sona erdi.