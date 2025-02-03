Bitcoin ve Ethereum ETF\'lerine yatırımcı ilgisi artıyor

Kripto Para

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan ilgisi artmaya devam ediyor. Ocak ayında ABD spot Bitcoin ETF'lerine yapılan net girişler, Aralık 2024'teki 4,53 milyar dolarlık rakamı geride bırakarak 5,25 milyar dolara ulaştı. Bu performans, Bitcoin'e olan güvenin artışını işaret ediyor.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto ETF'lerine Yoğun İlgi Gösteriyor

Bitcoin (BTC) ETF'lerinin gösterdiği güçlü performans, kripto para sektörünün geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunu hızlandırıyor. BlackRock'ın IBIT fonu, ay sonunda 59,39 milyar dolarlık net varlık değerine erişti.

Fidelity'nin FBTC'si ise ayın başındaki 18,87 milyar dolarlık seviyesinden 21,76 milyar dolara yükseldi. Bitwise'ın yatırım müdürü Matt Hougan, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda girişlerde aylık dalgalanmalar olabileceğini belirtti.

Fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,2 düşüşle 95.500 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise yüzde 16,5 değer kaybederek 2.591 dolara geriledi.