Bitcoin ve Ethereum fonları güçlü toparlanma sergiledi

CoinShares verilerine göre kripto yatırım ürünleri geçen hafta güçlü bir toparlanma sergiledi. BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi önde gelen Wall Street devleri tarafından yönetilen fonlar, hafta başında yaşanan 1 milyar dolarlık çıkışı hızla telafi etti.

ABD'nin Emeklilik Planı Reformu Kripto Para Piyasasını Canlandırdı

ABD hükümetinin 401k emeklilik planlarında kripto paralara onay verme kararı, piyasada güçlü bir etki yarattı. Bu gelişme, hafta boyunca yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri başrol oyuncusu konumunda yer aldı. ETH fiyatının sekiz ay sonra 4.000 doları geçmesi, fonlara 268 milyon dolarlık giriş sağladı. Bu başarı, Ethereum fonlarının ardışık 13. haftasında net giriş kaydetmesini sağladı.

Bitcoin yatırım ürünleri de iki haftalık çıkış döneminin ardından güçlü bir toparlanma sergiledi. Söz konusu araçlar 260 milyon dolarlık net giriş ile önceki kayıplarını telafi etti.

Bölgesel dağılımda ABD, Kanada ve Avustralya fonları sırasıyla 608 milyon, 16,5 milyon ve 7,9 milyon dolarlık girişlerle öne çıktı. Avrupa'da ise Almanya, İsveç ve İsviçre toplamda 54,3 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Yılbaşından bu yana Ethereum fonlarına giren toplam sermaye 8,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Yönetim altındaki varlıklar da 32,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.