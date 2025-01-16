Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini

Geniş Video İzle

Hong Kong merkezli dijital varlık finansal hizmet sağlayıcısı HashKey Group, 50 bin topluluk üyesinin değerlendirdiği 2025 kripto öngörülerini paylaştı. Öngörüler arasında Bitcoin'in (BTC) 300 bin dolar seviyesini aşması, Ethereum'un (ETH) 8 bin dolara ulaşması ve toplam kripto pazar büyüklüğünün 10 trilyon dolara çıkması yer alıyor.

16.01.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HashKey Group'un araştırmacıları, analistleri ve yatırımcıları tarafından derlenen rapor, kripto dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Düzenleyici uyumluluğun merkeze alınması, geleneksel sermaye girişlerinin artması ve teknolojik atılımların hızlanmasıyla kripto para piyasasının olağanüstü bir büyüme potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.

Kripto Para Piyasası 10 Trilyon Dolara Ulaşacak

2025 yılı için öne çıkan tahminlerden biri, merkeziyetsiz borsaların (DEX) yapay zeka stratejilerini kullanarak pazar paylarını artıracağı yönünde. Merkezi borsalar (CEX) ise yüksek getirili DeFi yatırım ürünleriyle sermaye çekmeyi hedefliyor.

ABD dolarına endeksli stablecoinlerin piyasa değerinin 215 milyar dolardan 300 milyar doların üzerine yükselmesi bekleniyor. Tether'in USDT'si 138 milyar dolar ile piyasanın yüzde 64'ünü, Circle'ın USDC'si ise 46 milyar dolar ile yüzde 21'ini oluşturuyor.

HashKey'in diğer önemli öngörüleri arasında gizlilik token arzları, ETF'ler ve merkez bankası dijital para birimlerinin kripto piyasasına 3 trilyon dolar eklemesi katması/ kazandırması bulunuyor. Ayrıca Trump yönetiminin ABD'de stratejik Bitcoin rezervi kurması ve FIT21 Yasası'nın onaylanması beklentiler arasında yer alıyor.

XRP ve Solana için yeni ETF onayları, kripto konsept hisselerin Nasdaq'ta işlem görmesi ve madencilik altyapı hisselerinin yatırımcı ilgisini çekmesi de öngörüler arasında yer alıyor.

Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini

Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Blockchain, Hong Kong, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    olan düşünsün olmayan bizim gibiler ay sonunu düşünüyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 İsrail’in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak’ta başlayacak İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak
17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:33:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.