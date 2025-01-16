Bitcoin ve Ethereum için dikkat çeken yıl sonu tahmini

Kripto Para

İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

HashKey Group'un araştırmacıları, analistleri ve yatırımcıları tarafından derlenen rapor, kripto dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Düzenleyici uyumluluğun merkeze alınması, geleneksel sermaye girişlerinin artması ve teknolojik atılımların hızlanmasıyla kripto para piyasasının olağanüstü bir büyüme potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.

Kripto Para Piyasası 10 Trilyon Dolara Ulaşacak

2025 yılı için öne çıkan tahminlerden biri, merkeziyetsiz borsaların (DEX) yapay zeka stratejilerini kullanarak pazar paylarını artıracağı yönünde. Merkezi borsalar (CEX) ise yüksek getirili DeFi yatırım ürünleriyle sermaye çekmeyi hedefliyor.

ABD dolarına endeksli stablecoinlerin piyasa değerinin 215 milyar dolardan 300 milyar doların üzerine yükselmesi bekleniyor. Tether'in USDT'si 138 milyar dolar ile piyasanın yüzde 64'ünü, Circle'ın USDC'si ise 46 milyar dolar ile yüzde 21'ini oluşturuyor.

HashKey'in diğer önemli öngörüleri arasında gizlilik token arzları, ETF'ler ve merkez bankası dijital para birimlerinin kripto piyasasına 3 trilyon dolar eklemesi katması/ kazandırması bulunuyor. Ayrıca Trump yönetiminin ABD'de stratejik Bitcoin rezervi kurması ve FIT21 Yasası'nın onaylanması beklentiler arasında yer alıyor.

XRP ve Solana için yeni ETF onayları, kripto konsept hisselerin Nasdaq'ta işlem görmesi ve madencilik altyapı hisselerinin yatırımcı ilgisini çekmesi de öngörüler arasında yer alıyor.