Bitcoin ve Ethereum yükselişe devam ederken tek günde 900 milyon dolar buhar oldu

Kripto para piyasalarında yaşanan tarihi ralli, Bitcoin ve Ethereum yatırımcılarını ikiye böldü. Bitcoin'in 100 bin doları aşması ve ETH'nin yüzde 20'den fazla yükselmesiyle düşüşe oynayan yatırımcılar bir günde 871 milyon dolar kaybetti. Uzmanlar, ABD'nin düzenleyici kararları ve Ethereum'un teknolojik güncellemesi etkisiyle başlayan rallinin devam edebileceğini öngörüyor.

Bitcoin ve Ethereum Tarih Yazıyor

Ethereum (ETH) ve Bitcoin'in (BTC) Perşembe günü başlayan keskin yükselişi, kripto para piyasalarında büyük bir kaldıraç çözülmesini tetikledi. CoinGlass tarafından sağlanan verilere göre, son 24 saatlik dilimde 1,2 milyar doların üzerinde pozisyonun tasfiye olduğu gözlemlendi. Bu durum, özellikle kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar için önemli kayıplara yol açtı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini geride bırakırken, Ethereum ise yüzde 20'nin üzerinde bir artış sergileyerek piyasada düşüş bekleyen yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Bu sert yükselişler neticesinde 257 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapanmak zorunda kaldı. Toplam tasfiyelerin 871 milyon dolarlık önemli bir kısmını kısa pozisyonlar oluştururken, uzun pozisyonlardaki zarar ise yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Fiyatlardaki bu ani patlama sırasında en büyük darbeyi Ether (ETH) bazlı kısa pozisyonlar aldı ve bu pozisyonlarda 437 milyon doların üzerinde bir kayıp yaşandı. Merkezi olmayan borsa Hyperliquid üzerinde bir yatırımcının, 25 kat kaldıraç kullanarak ETH için açtığı kısa pozisyon sonucunda sadece sekiz saat gibi kısa bir sürede 4,8 milyon dolar kaybettiği bildirildi. Blok zinciri hareketlerini izleyen Lookonchain'in X platformu üzerinden Cuma günü yaptığı bir paylaşıma göre, söz konusu yatırımcı bu pozisyonu açmak için başlangıçta 5 milyon dolar teminat göstermişti. Lookonchain, yatırımcının hesabında "Şu anda sadece 310 bin doları kaldı" bilgisini paylaştı.

Bitcoin kısa pozisyonlarında da durum farklı değildi; bu pozisyonlarda toplam 363 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Günün en dikkat çekici tekil tasfiye emri ise Binance borsasında açılan 12 milyon dolar değerindeki bir Bitcoin (BTC) pozisyonu oldu.

Bitcoin'in yeniden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Ethereum'un 2021 yılından bu yana kaydettiği en büyük tek günlük değer kazancı, piyasalardaki olumlu ticaret beklentileri, ABD kaynaklı düzenleyici gelişmeler ve Ethereum ağındaki önemli bir teknolojik güncelleme ile aynı döneme denk geldi. Bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ile kripto paralar konusunda müzakereler yapıldığını teyit ederken, Birleşik Krallık ile de bir ticaret anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC) bankaların müşterileri adına kripto para alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceğine dair yaptığı netleştirme, dijital varlıkların geleneksel finans dünyasında kabul görmesi adına mühim bir engel daha aştı. Eş zamanlı olarak, Ethereum geliştiricileri, optimize edilmiş yerel stake etme (varlık kilitleyerek gelir elde etme) ve Layer 2 (ikinci katman) ölçeklenebilirlik çözümlerini içeren Pectra güncellemesini hayata geçirdi.

Yaşanan bu çok yönlü gelişmelerin etkisiyle, Piyasa verilerine göre Bitcoin 103 bin dolara, Ethereum ise 2 bin 300 dolara kadar yükseldi. Önemli altcoinler de piyasa liderleri olan Bitcoin ve Ethereum'u takip ederek değer kazanırken, GMCI 30 Endeksi yüzde 9'un üzerinde bir artış gösterdi. Bununla birlikte, toplam kripto para piyasası değeri son iki ayın en yüksek seviyesi olan 3,4 trilyon dolara yaklaştı.

Bitfinex analistleri, mevcut yükseliş eğiliminin sürebileceğine dair güçlü bir güven taşıdıklarını ifade etti. Analistler, "Açık pozisyonlar yüksek seviyelerde olsa da aşırı bir köpüklenme gözlenmiyor ve fonlama oranları nötr seyrediyor. Bu durum, piyasadaki hareketin kaldıraç kaynaklı spekülatif bir fiyat takibinden ziyade gerçek talepten kaynaklandığını gösteriyor." şeklinde değerlendirmede bulundu. Analistler açıklamalarına, "Borsa bakiyeleri düşmeye devam ederken, uzun vadeli yatırımcıların zincir üzerinde varlık birikimi yeniden hız kazandı." sözleriyle devam etti.

Nansen tarafından sağlanan veriler de özellikle Ethereum için gözlenen birikim eğilimini destekler nitelikte. Analitik firmasının yayımladığı raporlara göre pek çok "akıllı para" olarak nitelendirilen cüzdan, son 48 saat içerisinde Ether (ETH) bakiyelerini önemli ölçüde artırdı. Lookonchain ise Londra merkezli varlık yönetim şirketi Abraxas Capital'in iki gün içerisinde toplam 116 milyon dolar değerinde Ethereum çektiğini ve bu miktarın Perşembe günkü 75 milyon dolarlık çekimden daha yüksek olduğunu belirtti.

BRN baş araştırma analisti Valentin Fournier, piyasadaki mevcut duruma ilişkin olarak, "Momentum güçlü ve devam etme potansiyeli taşıyor," dedi ve "Yeni kırılma seviyeleri ve makroekonomik destekleyici faktörler, muhtemelen piyasaya yeni alıcıları çekecektir." ifadelerini kullandı. Fournier ayrıca "Her ne kadar kırılma öncesinde son bir düşüş beklentimiz olsa da katalizörler daha erken devreye girdi ve bu durum potansiyel olarak Bitcoin'i 108.786 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıyabilir. Ethereum öncülüğündeki altcoinler de bu momentumun sürmesi halinde, daha iyi bir performans sergilemeye hazır görünüyor." dedi.