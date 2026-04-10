Bitcoin ve Ethereum’un yükselişinin nedeni belli oldu

Bitcoin fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ABD-İran ateşkesini ilan etmesinin ardından 24 saatte yüzde 4 civarında yükseldi. Aynı dönemde Ethereum yüzde 6 değer kazanarak bir aydan uzun süredir kaydedilen en güçlü günlük hareketi ortaya koydu ve son haftalarda oluşan düşüş eğilimini tersine çevirdi.

BTC VE ETH YÜKSELİŞİ YENİ LONG POZİSYONLARLA BESLENİYOR

CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno, yayımlanan raporunda yükselişin temel itici gücünün süresiz vadeli işlem (perpetual futures) piyasası olduğunu vurguladı. Moreno'ya göre salı akşamı yapılan ateşkes açıklamasının ardından 24 saatte Bitcoin süresiz vadeli işlemlerindeki açık pozisyon 2,1 milyar dolar, Ethereum tarafında ise 2,2 milyar dolar arttı. Her iki varlık için dolar bazlı açık pozisyon bir aya yakın süredir görülmemiş seviyeye ulaştı.

Moreno, raporda iki büyük varlıktaki eş zamanlı yükselişin makro olay odaklı bir konumlanmayı yansıttığını ve yatırımcıların risk iştahındaki beklenen iyileşmenin önüne geçtiğini belirtti. Araştırmacı, coin bazlı açık pozisyonun da belirgin biçimde arttığına dikkat çekerek bu durumun kısa pozisyon tasfiyelerini temel etken olmaktan çıkardığını ve yatırımcıların net yeni long pozisyonlar açtığını teyit ettiğini ekledi.

Süresiz vadeli işlem piyasalarında alım iştahı da yükseldi. Bitcoin ve Ethereum için alıcı-satıcı oranı 1'in üzerine çıkarak alım tarafının baskın hale geldiğini ve yatırımcılarda güçlü bir yön tercihinin oluştuğunu gösterdi. CryptoQuant, iki varlıkta eş güdümlü boğa konumlanmasının piyasanın en azından kısa vadede makro koşullarda kalıcı bir iyileşmeyi fiyatladığını pekiştirdiğini aktardı.

ABD YATIRIMCILARINDAN TALEP DE GERİ DÖNDÜ

ABD yatırımcılarının kripto iştahı da belirgin biçimde toparlandı. Haftalardır negatif bölgede seyreden Coinbase Primi Endeksi, Bitcoin ve Ethereum için yeniden pozitife geçti. Moreno, ateşkesin korunması ve önümüzdeki iki hafta içinde yeni bir gerilim haberi gelmemesi durumunda Coinbase priminin pozitif bölgede kalabileceğini ve yükseliş eğilimini destekleyeceğini ifade etti.

Fiyat tarafında Bitcoin, "yatırımcıların alt gerçekleşme fiyatı" olarak bilinen ve haftalardır direnç işlevi gören 69 bin 400 dolar seviyesini yukarı kırdı. CryptoQuant'a göre bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanır ve ABD-İran cephesinde tırmanma yaşanmazsa bir sonraki kritik hedef, yaklaşık 79 bin dolarda bulunan "yatırımcıların gerçekleşme fiyatı" noktasına ulaşmak olabilir. Moreno, tarihsel olarak ayı piyasası direnciyle ilişkilendirilen bu seviyeyi "yapısal toparlanma için kritik bir eşik" olarak nitelendirdi.