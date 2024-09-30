Bitcoin ve hisse senetleri rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve hisse senetleri rekor kırdı

Bitcoin ve hisse senetleri rekor kırdı

Eylül ayında olağanüstü bir artış gösteren Bitcoin ve S&P 500, yatırımcıları heyecanlandırıyor. QCP Capital, Bitcoin'in Ekim ayında 70 bin doları geçerek yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor. Ekonomik teşvikler ve teknoloji hisselerine artan ilgi, piyasalardaki olumlu havayı destekliyor.

30.09.2024 17:30
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Bitcoin ve ABD borsaları, geçmiş yıllara kıyasla nadir görülen bir başarıyla Eylül ayını kapattı. S&P 500 ve Bitcoin'in etkileyici performansı, yatırımcıların Ekim ayında da bu pozitif trendin devam etmesini beklemesine neden oluyor.

Bitcoin 70 Bin Sınırını Aşmaya Hazırlanıyor

Geleneksel finans dünyası ve kripto para piyasaları, alışılmışın dışında bir Eylül ayı geçirdi. Genellikle düşüş eğiliminin hâkim olduğu bu ayda, hem hisse senetleri hem de dijital varlıklar beklenmedik bir yükseliş trendi yakaladı.

Finans analiz şirketi QCP Capital'in raporuna göre, S&P 500 endeksi Eylül ayını yüzde 1,5'lik bir artışla tamamladı. Bu performans, endeksin üçüncü çeyrekte yüzde 5,1 oranında yükselmesine katkıda bulunarak, son 27 yılın en güçlü yılbaşından bu yana performansını sergilemesini sağladı.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin ise Coingecko verilerine göre Eylül ayında yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak tarihinin en parlak Eylül aylarından birini yaşadı. Bu sonuç, Bitcoin'in genellikle Eylül aylarında yaşadığı ortalama yüzde 6'lık kayıpların aksine, dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi.

Tarihsel veriler, Bitcoin'in güçlü bir Eylül performansının ardından Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da yüksek kapanışlar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Coinglass'ın analizine göre 2013'ten bu yana sadece 2014 ve 2018 yıllarının Ekim aylarında Bitcoin negatif getiri sağladı.

QCP Capital, Bitcoin için orta vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtiyor ve fiyatın 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda daha güçlü bir yükseliş ivmesi yakalanabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki dönemde, Çin'in ekonomik canlandırma paketleri ve ABD'deki hedge fonların teknoloji ve medya hisselerine artan ilgisi gibi faktörlerin, piyasalardaki risk iştahını canlı tutması bekleniyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve hisse senetleri rekor kırdı - Son Dakika

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