Bitcoin ve kripto para yatırımcıları ABD işgücü verisini bekliyor

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Makroekonomik gelişmelere duyarlılığını sürdüren Bitcoin için kritik bir hafta yaklaşıyor. Ocak ayını yüzde 13'ün üzerinde artışla kapatan kripto para birimi, son yedi günde yüzde 0,45 değer kaybetti. Piyasalar şimdi, Fed'in faiz politikasını şekillendirecek işgücü verilerine odaklanmış durumda.

İşgücü Verisi Bitcoin Hareketi İçin Kritik Öneme Sahip

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun 7 Şubat'ta açıklayacağı rapor, Bitcoin'in kısa vadeli seyrini belirleyecek en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Into the Cryptoverse kurucusu ve CEO'su Benjamin Cowen, yüzde 4,1-4,2 bandında bir işsizlik oranının Bitcoin için ideal senaryo olacağını belirtiyor.

Teknik analistler, Bitcoin'in 96.000 doların altına düşmemesi için 101.000 dolarlık haftalık desteğin üzerinde kalması gerektiğine dikkat çekiyor. CME Group'un FedWatch aracının verilerine göre piyasalar, Fed'in ilk faiz indirimini 18 Haziran'da gerçekleştirmesini bekliyor.

Bitcoin'in makroekonomik koşullara olan hassasiyeti, yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkiliyor. İşgücü piyasası verileri güçlü gelirse Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi, zayıf gelirse faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi öngörülüyor.