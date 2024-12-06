Bitcoin volatilitesi artarken altcoinler direncini koruyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin volatilitesi artarken altcoinler direncini koruyor

Bitcoin volatilitesi artarken altcoinler direncini koruyor

Bitcoin (BTC) son 24 saatte 103.000 dolardan 92.000 dolara sert kayıp yaşayarak kripto para piyasasında 893 milyon dolarlık likidasyona neden oldu. Bu süreçte Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi önde gelen altcoinler yalnızca yüzde 1 civarında değer kaybetti.

06.12.2024 18:04
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Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch'un açıklamalarına göre takip edilen altcoinlerin yüzde 85'i son 30 günde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi.

Ethereum ve Solana Bitcoin Düşüşüne Direniyor

Piyasadaki bu ayrışma, kripto varlıklar arasındaki korelasyonun azaldığına işaret ediyor. Dragosch, altcoinler arasındaki performans dağılımının Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Küresel kripto ETP'lere son 5 günde 3,98 milyar dolar girdi. Ethereum ETP'leri perşembe günü yeni bir günlük rekor kaydetti. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların altcoinlere olan ilgisini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Aralık'taki toplantısı öncesi piyasadaki volatilite artış gösteriyor. CME FedWatch verilerine göre toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 72,1 seviyesinde bulunuyor.

BRN analisti Valentin Fournier, cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun piyasa volatilitesini daha da artırabileceğini vurguladı. Güçlü bir istihdam raporu, Fed'in faiz indirimi hızını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin volatilitesi artarken altcoinler direncini koruyor - Son Dakika

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