Bitcoin yatırım devi MicroStrategy Nasdaq 100'e hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yatırım devi MicroStrategy Nasdaq 100'e hazırlanıyor

Bitcoin yatırım devi MicroStrategy Nasdaq 100\'e hazırlanıyor

Araştırma ve aracılık firması Bernstein'ın analistleri, MicroStrategy'nin Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesiyle kripto para ETF'lerinden 2,1 milyar dolarlık hisse alımı bekliyor. Son 40 günde 16 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) alımı gerçekleştiren şirket, 103 milyar dolarlık işletme değerine ulaştı.

11.12.2024 17:56
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MicroStrategy'nin Nasdaq 100 endeksine giriş süreci hızlanıyor. Bloomberg analistlerinin değerlendirmelerine göre şirket, 23 Aralık'ta endekste Moderna'nın yerini alacak. Yüzde 0,47'lik endeks ağırlığıyla önemli bir pozisyon elde edecek olan şirket, 42 milyar dolarlık borç ve özkaynak artırım planıyla Bitcoin alımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

ETF Dünyasındaki MicroStrategy Rüzgarı

MicroStrategy'nin endekse dahil olması kurumsal yatırım dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Şirket, agresif Bitcoin alım programıyla dikkat çekiyor. Son 40 günde gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık alım, toplam Bitcoin portföyünün yüzde 40'ını oluşturuyor.

Finansal güç açısından şirket, yüzde 18'lik kaldıraç seviyesiyle daha fazla borçlanma kapasitesine sahip. Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyelerinde seyretmesi durumunda alımların devam etmesi bekleniyor. Trump yönetiminin kripto dostu politikaları da şirketin büyüme stratejisini destekleyecek.

Bernstein analistleri, şirketin S&P 500 endeksine dahil olma potansiyelini de değerlendiriyor. 2025'te yürürlüğe girecek yeni muhasebe kuralları, Bitcoin pozisyonundaki gerçekleşmemiş kazançların tanınmasını sağlayacak. Bu durum, şirketin S&P 500 kriterlerini karşılamasını kolaylaştıracak.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırım devi MicroStrategy Nasdaq 100'e hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin yatırım devi MicroStrategy Nasdaq 100'e hazırlanıyor - Son Dakika
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