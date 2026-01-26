Bitcoin yatırımcıları için kritik dönemeç - Son Dakika
Bitcoin yatırımcıları için kritik dönemeç

Bitcoin yatırımcıları için kritik dönemeç
26.01.2026 10:35
Zincir üstü veri sağlayıcısı CryptoQuant, Bitcoin piyasasında kâr realizasyonu döneminin sona erdiğini ve yatırımcıların net zarar etmeye başladığını bildirdi. Analiz şirketine göre bu durum, bir yılı aşkın süredir devam eden yükseliş trendinde önemli bir kırılmaya ve olası bir ayı piyasası geçişine işaret ediyor.

Kripto para piyasasında uzun süredir hâkim olan kâr odaklı görünüm yerini kayıplara bırakıyor. CryptoQuant tarafından yayımlanan rapora göre Bitcoin yatırımcıları Ekim 2023'ten bu yana ilk kez net zarar realize etmeye başladı. Şirket, son 30 günlük verilerin piyasa dinamiklerinde köklü bir "rejim değişikliğini" gösterdiğini vurguluyor.

ZARARINA SATIŞLAR HIZLANDI

Rapora göre, 23 Aralık 2025 tarihinden bu yana yatırımcılar kümülatif olarak 69.000 BTC'ye varan zarar realize etti. Bu satış dalgası, fiyatların yüksek seyrettiği dönemlerde bile piyasa gücünün zayıfladığını gösteren bir sinyal olarak yorumlanıyor.

CryptoQuant analistleri, gerçekleşmiş kâr momentumunun 2024 başından bu yana istikrarlı bir şekilde düştüğüne dikkat çekti. Ocak 2024, Aralık 2024, Temmuz 2025 ve Ekim 2025'te oluşan daha düşük zirveler, boğa piyasasının sona erdiğine dair teknik göstergeler arasında yer alıyor.

2021-2022 DÖNEMİYLE BENZERLİK

Mevcut tablo, 2021-2022 yılları arasındaki boğa piyasasından ayı piyasasına geçiş süreciyle büyük benzerlikler taşıyor. CryptoQuant verilerine göre, yıllık net gerçekleşmiş kârlar yeniden düşüş trendine girerek Mart 2022 seviyelerine geriledi.

Ekim ayında 4,4 milyon BTC seviyesinde olan net gerçekleşmiş kârlar, güncel verilerde 2,5 milyon BTC'ye kadar düştü. Bu rakam Mart 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Şirket, net zararların da benzer şekilde, bir önceki ayı piyasasının başladığı Mart 2022'deki seviyeleri takip ettiğini belirtti.

HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PİYASA BEKLENTİSİ

CryptoQuant Araştırma Müdürü Julio Moreno, kâr ve zarar hesaplamasında zincir üstü transfer verilerini kullandıklarını açıkladı. Moreno, "Bitcoin harcandığında veya transfer edildiğinde, o anki fiyatı bir önceki transfer fiyatıyla karşılaştırıyoruz. Aradaki fark üzerinden kâr veya zarar hesaplaması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Analiz şirketi, son haftalarda yaşanan fiyat toparlanmalarını kalıcı bir iyileşme değil, bir "ayı piyasası rallisi" olarak nitelendiriyor. Bitcoin, son 24 saatte yatay bir seyir izleyerek 87.836 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
