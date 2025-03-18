Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti - Son Dakika
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Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti

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Fed kararı öncesinde bir Bitcoin balinası, 40x kaldıraçla açtığı 516 milyon dolarlık kısa pozisyonunu kapatarak 9.4 milyon dolar kar elde etti. Balinanın Bitcoin pozisyonunu kapatmasının ardından Ether satın alması, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) vereceği faiz kararları ve enflasyon verilerini yakından takip ettiğini gösteriyor.

18.03.2025 18:00
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Bir Bitcoin balinası, 40x kaldıraçla açtığı 516 milyon dolarlık kısa pozisyonunu kapatarak 9.4 milyon dolar kar elde etti. Balinanın Bitcoin pozisyonunu kapatmasının ardından Ether satın alması, yatırımcıların Fed'in vereceği faiz kararları ve enflasyon verilerini yakından takip ettiğini gösteriyor.

Bitcoin Yatırımcısı FOMC Toplantısı Öncesi Stratejisini Değiştirdi

Kripto piyasasında büyük hacimli işlemleriyle bilinen bir yatırımcı, 516 milyon dolar değerindeki Bitcoin kısa pozisyonunu kapatarak 9,4 milyon dolarlık bir kâr elde etti. Hypurrscan verilerinin ortaya koyduğu üzere, söz konusu yatırımcı bu pozisyonu Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından hemen önce sonlandırdı. İşlem, 40 kat kaldıraç kullanılarak gerçekleştirilmiş 6.210 Bitcoin üzerinden yapıldı.

Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların kendi sermayeleriyle ödünç aldıkları parayı birleştirerek daha büyük pozisyonlar açmalarına olanak tanıyor. Bu yöntem potansiyel kazançları artırırken, aynı oranda kayıp riskini de beraberinde getiriyor ve bu nedenle standart yatırım pozisyonlarına kıyasla çok daha riskli bir profil çiziyor.

Söz konusu balinadan bahsederken kullanılan "bilgili" sıfatı boşuna kullanılmıyor. Yatırımcı, tüm kısa pozisyonlarını kısa bir süre içinde kapatarak Bitcoin'in değerindeki düşüşten faydalandı ve 9,46 milyon dolar kazanç elde etti. İlk etapta 368 milyon dolarlık bir pozisyon açan balina, bunu 84.043 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Bitcoin'in değeri 85.592 doları aştığında ise pozisyonu likide olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Lookonchain'in 17 Mart'ta X platformunda paylaştığı bilgilere göre, bir grup halka açık işlem yapan tüccar, balinanın kısa pozisyonunu likide etmek amacıyla "av" başlatmış olsa da balina pozisyonuna 5 milyon dolar daha ekleyerek durumu kurtardı ve nihayetinde kârlı çıkmayı başardı.

Etherscan verileri, Bitcoin üzerindeki kısa pozisyonlarını kapatan yatırımcının elde ettiği kârla hemen Ether biriktirmeye yöneldiğini gösteriyor. Balina, 18 Mart günü sabah saatlerinde 6,1 milyon doların üzerinde değere sahip 3.200'den fazla Ether satın aldı.

Bu kâr realizasyonu, 19 Mart'ta gerçekleşecek olan FOMC toplantısının hemen öncesinde gerçekleşti. Söz konusu toplantı, piyasa katılımcılarına ABD Merkez Bankası'nın 2025 para politikası yolu hakkında önemli ipuçları sağlayacak ve Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip.

Öte yandan, Şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin yıllık bazda yüzde 2,9 olan beklentilerin altında, yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesi, enflasyonla ilgili endişelerin hafiflemesine neden oldu. xWIN Research'ün kurucu ortağı ve CEO'su Fumihiro Arasawa, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu durumun enflasyonist baskıların kademeli olarak hafiflediğini gösterdiğini ve bunun Fed'in para politikası kararlarını etkileyebileceğini belirtti.

Arasawa, "Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketi, 81.000 dolar destek seviyesini koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Bu seviyenin korunması piyasadaki hissiyatı dengeleyebilir, ancak bu seviyenin kırılması durumunda daha fazla düzeltme hareketi görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımcısı 8 günde milyonlarca dolarlık kazanç elde etti - Son Dakika

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