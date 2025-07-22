Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı

Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı
22.07.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli H100 Group AB, 510'dan fazla BTC içeren Bitcoin hazinesini genişletme stratejisi kapsamında Frankfurt Borsasında GS9 koduyla işlem görmeye başladı. Şirket, yeni finansman turlarıyla Bitcoin alımlarını sürdürüyor.

Bitcoin odaklı stratejisiyle dikkat çeken İsveçli teknoloji şirketi H100 Group AB, uluslararası piyasalara açılma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Frankfurt Borsasında listelendi. Şirketin 510 BTC'yi aşan hazinesi, onu dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasına sokarken, yeni finansman turları bu büyümenin devam edeceğine işaret ediyor.

H100 Group'un Bitcoin Stratejisi Devam Ediyor

İsveçli sağlık teknolojisi firması H100 Group AB, Bitcoin rezervlerini bünyesinde tutan kamuya açık şirketler arasında dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Şirket, bugün itibarıyla Frankfurt Borsası'nda GS9 koduyla işlem görmeye başladı. Bu adım, H100 Group'un İsveç'in NGM Nordic Growth Market'teki mevcut kotasyonuna ek olarak, şirketin Avrupa genelinde yatırımcı erişimini artırdı.

Frankfurt'ta listelenme işlemi euro cinsinden gerçekleşirken, yeni hisse ihracı yapılmadı. Şirket böylece Bitcoin Group SE ve Advanced Bitcoin Technologies AG gibi sektörün önde gelen diğer Bitcoin hazinesine sahip şirketlerle aynı platformda işlem görmeye başladı. Son hamleyle H100, Avrupa'daki ve özellikle Almanya'daki kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor.

2024 Mayıs ayından itibaren şirket, hem nakit rezervlerini hem de dönüştürülebilir kredilerini Bitcoin'e çevirerek şeffaf bir Bitcoin biriktirme stratejisi izliyor. İlk etapta 4,39 Bitcoin alımıyla başlayan bu süreçte, güncel olarak 510'un üzerinde Bitcoin'e ulaşan şirket, piyasa raporlarına göre halka açık en büyük 44. Bitcoin hazinesi konumuna yükseldi.

H100 Group'un büyüme hamlesi, kısa süre önce sağladığı 54 milyon dolarlık girişim sermayesi yatırımıyla hız kazandı. Bu yatırım, Temmuz ayının ilk haftasında küresel çapta yapılan en büyük kripto girişim sermayesi fonlaması olarak öne çıktı. Ayrıca şirketin dün açıkladığı 14,1 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon dolar) tutarındaki yeni hisse ihracı da Bitcoin rezervlerinin artırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
Samsun’da işçiler ölümden döndü İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
20:25
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
20:22
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
20:16
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
20:15
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü
Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
20:00
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
19:37
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
19:19
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç
Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 15:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.