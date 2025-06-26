Bitcoin yatırımı GameStop hisselerini etkilemedi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yatırımı GameStop hisselerini etkilemedi

Bitcoin yatırımı GameStop hisselerini etkilemedi
26.06.2025 13:06
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GameStop'un 450 milyon dolarlık tahvil ihracı ve Bitcoin yatırım planı hisse değerlerinde beklenen artışı sağlamadı. Uzmanlar net strateji eksikliğine dikkat çekiyor.

Oyun perakende devi GameStop'un pazartesi günü açıkladığı 450 milyon dolarlık tahvil ihracı, Bitcoin yatırımı beklentilerine rağmen şirketin hisse değerlerinde artış sağlamadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yapılan bildirimde fonların yatırım ve satın alma faaliyetlerinde kullanılacağı belirtilirken, piyasa uzmanları net bir strateji olmadan Bitcoin alımının tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

GameStop'un Bitcoin Hamlesi Yatırımcılarda Karşılık Bulmadı

Video oyun perakendecisi GameStop, gerçekleştirdiği 450 milyon dolarlık sermaye artırımının ardından yatırımcılarda beklenen heyecanı yaratamadı ve şirket hisseleri yatay bir seyir izledi. Şirketin bu fonları Bitcoin gibi varlıklara yatırma potansiyeli bulunsa da piyasa uzmanları, sadece varlık alımının yeterli olmadığını ve net bir stratejinin önemini vurguluyor. GameStop, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, 2,25 milyar dolarlık özel dönüştürülebilir tahvil arzına katılan bir yatırımcının, ek olarak 450 milyon dolarlık daha alım yapma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Elde edilen fonların genel kurumsal amaçlar, potansiyel şirket satın almaları ve yatırımlar için kullanılacağı belirtildi. Açıklamada Bitcoin'den doğrudan bahsedilmese de şirketin daha önceki beyanları, hazine varlıklarını kripto para ile büyütme niyetini ortaya koymuştu. Mevcut piyasa koşullarında, eğer GameStop bu meblağın tamamını Bitcoin alımına ayırırsa, yaklaşık 4.710 adet olan mevcut Bitcoin varlığını neredeyse iki katına çıkarma potansiyeline sahip olacaktır.

Ancak bu gelişme, GameStop (GME) hisselerine olumlu yansımadı. Pazartesi günkü işlem seansında hisseler, 23,03 dolarlık açılış fiyatından 22,45 dolara gerileyerek yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşadı. İlerleyen günlerde hafif bir toparlanma göstererek son beş günde yüzde 1,8'in üzerinde bir artış yakalasa da bu durum, şirketin mayıs ayında yarım milyar dolarlık Bitcoin alımı açıklamasının ardından hisselerinin yüzde 11 değer kaybetmesiyle benzer bir eğilimi işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin alım stratejisi benimseyen diğer şirketlerin gördüğü pozitif reaksiyonlarla da çelişiyor. Örneğin, Japon Metaplanet ve Paris merkezli Blockchain Group gibi şirketler, Bitcoin alım duyuruları sonrası hisselerinde sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 225'e varan artışlar yaşamıştı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kronos Research yöneticilerinden Vincent Liu, şirketlerin hazinelerini çeşitlendirmek için Bitcoin'e yönelmesinin mantıklı olduğunu ancak bunun tek başına bir başarı garantisi sunmadığını ifade etti. Liu, sürdürülebilir bir değer yaratmak için sermayeyi korumayı ve likiditeyi güçlendirmeyi hedefleyen iyi planlanmış bir stratejinin şart olduğunu belirtti. Net bir uygulama ve uzun vadeli vizyon olmadan atılan adımların etkisinin sınırlı kalacağını ve yatırımcı güveni oluşturmayacağını sözlerine ekledi. GameStop, daha önce düzenleyici belirsizlikleri gerekçe göstererek kripto cüzdanı ve NFT pazar yeri gibi girişimlerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Bu durum, yatırımcıların şirketin kripto para stratejisine temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımı GameStop hisselerini etkilemedi - Son Dakika

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