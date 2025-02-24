Bitcoin yatırımlarına devam: Strategy'nin sıradışı stratejisi sürüyor - Son Dakika
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Bitcoin yatırımlarına devam: Strategy'nin sıradışı stratejisi sürüyor

Bitcoin yatırımlarına devam: Strategy\'nin sıradışı stratejisi sürüyor

Strategy, Bitcoin yatırımlarını genişletmek için 2 milyar dolarlık sıfır faizli dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. 2030 vadeli tahviller, şirket hisselerine yüzde 35 primli olarak dönüştürülebilecek. Şirket, "21/21 Planı" kapsamında toplam 42 milyar dolarlık kaynak hedefliyor.

24.02.2025 16:18
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Kripto para piyasasının kurumsal yatırımcılarından Strategy, Bitcoin yatırımlarını artırmak amacıyla 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Michael Saylor liderliğindeki şirket, 24 Şubat'ta gerçekleştirdiği bu özel tahvil ihracıyla 42 milyar dolarlık sermaye toplama hedefinde önemli bir adım atmış oldu. Sıfır faizli olarak ihraç edilen tahvillerin 1 Mart 2030 tarihine kadar şirket hisselerine dönüştürülebilme özelliği bulunuyor.

Strategy 20 bin 356 Bitcoin Aldı

Michael Saylor'ın öncülüğündeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin yatırımlarını genişletmek üzere çıkardığı 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını sonuçlandırdı. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen ihraç kapsamında toplanan kaynağın, şirketin Bitcoin portföyünün büyütülmesinde ve diğer kurumsal faaliyetlerde değerlendirileceği açıklandı.

Tahvil ihracının detaylarına göre, 1 Mart 2030 vadeli senetler sıfır faiz oranıyla ihraç edildi. Her bin dolarlık tahvil, şirketin A Sınıfı hisselerinden 2,3072 adedine dönüştürülebilecek. Bu dönüşüm hakkı, hisse başına 433,43 dolar değerinden kullanılabilecek olup, mevcut piyasa fiyatının yüzde 35 üzerinde bir değerlemeye işaret ediyor.

İhraçtan elde edilen net gelirin, masraf ve komisyonlar düşüldükten sonra 1,99 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket yönetimi, bu kaynağı öncelikli olarak Bitcoin alımında ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanmayı planlıyor.

Strategy'nin "21/21 Planı" olarak adlandırdığı uzun vadeli stratejisi kapsamında, gelecek üç yılda 42 milyar dolarlık kaynak toplamayı hedeflediği öğrenildi. Bu planın bir parçası olan mevcut tahvil ihracıyla birlikte, şirketin şimdiye kadar ulaştığı toplam kaynak 20 milyar doları buldu. Şirket, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet ihraçlarıyla Bitcoin varlıklarını artırmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Sıfır kuponlu olarak ihraç edilen tahviller, yatırımcılara dönemsel faiz ödemesi yapmayacak. Bununla birlikte, vade sonunda anapara ödemesi garanti altına alınırken, yatırımcılar tahvillerin hisse senedine dönüştürülebilme özelliği sayesinde, şirket değerindeki olası artışlardan yararlanma fırsatına sahip olacak. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Strategy, ortalama 97 bin 514 dolardan 20 bin 356 BTC satın aldığını duyurdu.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımlarına devam: Strategy'nin sıradışı stratejisi sürüyor - Son Dakika

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