Bitcoin yeni başarılara imza atmaya devam ediyor: Piyasa değerinde yeni rekor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yeni başarılara imza atmaya devam ediyor: Piyasa değerinde yeni rekor

Bitcoin yeni başarılara imza atmaya devam ediyor: Piyasa değerinde yeni rekor

Bitcoin, 82 bin dolarlık tarihi zirveyi geçerek piyasa değerinde 1,6 trilyon doları geride bıraktı. Bu yeni başarı, kripto para birimi piyasasındaki büyümeyi gözler önüne seriyor ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

11.11.2024 14:55
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Bitcoin, 82 bin dolarlık rekor kırarak piyasa değerini 1,6 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu büyüme, hem yatırımcıların ilgisini çekiyor hem de kripto piyasalarındaki genel artışı hızlandırıyor. Yatırım dünyasında yeni bir dönemin habercisi olan bu gelişme, kurumsal yatırımların ve pozitif piyasa duyarlılığının etkisi altında gerçekleşti.

Bitcoin Tırmanışı Hız Kesmiyor

Kripto para dünyasının öncüsü Bitcoin (BTC), 82 bin dolar seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı. Bu rekor fiyatla birlikte toplam piyasa değeri ilk defa 1,6 trilyon doları aşan Bitcoin, kripto para ekosisteminde yeni bir döneme işaret etti.

Son verilere göre 11 Kasım tarihinde Bitcoin'in piyasa değeri 1,62 trilyon doların üzerine çıkarken bu artış tüm kripto para piyasasını da yukarı taşıdı. Kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2,71 trilyon dolara kadar yükseldi.

Blockchain.com tarafından yapılan araştırma, Bitcoin'in yatırımcılarına son on beş yıllık süreçte sürekli kazanç sağladığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre son 8.900 günde yapılan Bitcoin yatırımlarının tamamı kâr getirdi.

Dolaşımdaki Bitcoin miktarı şu anda 19,8 milyon seviyesinde bulunuyor. Maksimum arz sınırı olan 21 milyon BTC'ye ulaşıldığında, piyasa değerinin 1,7 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Bitcoin'deki bu yükseliş trendinin arkasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kripto paralara yönelik pozitif yaklaşımı ve yatırımcı güveni yer alıyor.

Şubat 2024'te 51 bin dolar seviyesini aşarak ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Bitcoin, yarılanma döneminde bu seviyeyi korumakta zorlanmıştı.

Kripto para analistlerinden Tuur Demeester, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yatırımcılara ellerindeki Bitcoin'leri tutmaları ve acele satış kararlarından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Glassnode'un baş analisti James Check ise Bitcoin fiyatı ile 200 Günlük Hareketli Ortalama arasındaki farkın halen dengelenme sürecinde olduğunu belirterek, yükseliş potansiyelinin devam edebileceğini öne sürdü.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yeni başarılara imza atmaya devam ediyor: Piyasa değerinde yeni rekor - Son Dakika

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