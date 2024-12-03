Bitcoin yeni hedefine odaklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yeni hedefine odaklandı

Bitcoin yeni hedefine odaklandı

Bitcoin (BTC) fiyatı, 96 bin dolar seviyesini art arda dört kez test ettikten sonra 94.812 dolara geriledi. Kripto para piyasasında Donald Trump zaferinin yarattığı yükseliş momentumu etkisini azaldı. Uzmanlar, 98 bin dolar direncinin kırılması durumunda Bitcoin'in 110 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

03.12.2024 17:55
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Kripto para piyasalarında makroekonomik göstergeler Bitcoin için yeni bir yükseliş döneminin sinyallerini veriyor. Global Macro Investor's Total Liquidity Index verileri, Bitcoin'in Ocak 2025'te 110 bin dolarlık lokal zirveye ulaşabileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcıların kar realizasyonunu durdurması ve ABD Merkez Bankası'nın likidite politikası, Bitcoin'in yükseliş potansiyelini destekliyor.

Bitcoin İçin Ocak 2025 Hedefi 110 Bin Dolar

Bitcoin piyasasındaki teknik analizler, 98 bin dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğuna işaret ediyor. Kripto yatırımcısı ve analist Michaal van de Poppe, bu seviyenin aşılmasının Bitcoin'i "100 bin dolar üzeri sihirli harikalar diyarına" taşıyabileceğini belirtiyor.

2024 ABD başkanlık seçimi sonrası Bitcoin yükselişinde etkili olan Trump faktörü, yerini makroekonomik göstergelere bırakıyor. Pseudonymous analist, Bitcoin'in 98 bin dolar üzerinde kapanış yapması durumunda 110 bin dolara doğru güçlü bir hareket gösterebileceğini öngörüyor.

2025 yılında beklenen 2 trilyon dolarlık yatırım dalgası ve ABD Merkez Bankası'nın likidite politikası, Bitcoin'in yükseliş trendini hızlandırabilir.

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