Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı

Geniş Video İzle

Bitcoin, düşük seviyeden toparlanarak 103.100 dolar seviyelerini geride bıraktı. Bitcoin fiyatındaki bu yeni yükselişle birlikte analistler, yeni zirvelere doğru ikinci fiyat keşfi dalgasının başlayacağını öngörüyor.

28.01.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, düşük seviyelerden hızla toparlanarak 103.100 doları aştı. Kripto para piyasaları bu yükselişle yeni bir fiyat keşfi aşamasına hazırlanıyor. Analistler, tarihin tekrar edeceğini ve Bitcoin'in kısa sürede yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin'in İkinci Fiyat Keşfi Dalgası Yakın

Kripto para piyasasının öncü birimi Bitcoin, kısa süreli düşüşün ardından yeniden 100 bin doların üzerine tırmanmayı başardı. Pazartesi günü 98 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, Salı sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 103.100 dolara yükselerek toparlanma sinyali verdi.

Kripto para analisti "Rekt Capital", 28 Ocak tarihli değerlendirmesinde Bitcoin'in ilk fiyat keşfi rallisini ve ardından gelen düzeltme sürecini tamamladığını belirtti. Analist, geçmiş döngülerden yola çıkarak önümüzdeki iki hafta içerisinde ikinci bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

Tarihsel verilere dikkat çeken analist, 2017 ve 2021 döngülerinde benzer bir örüntünün gözlemlendiğini vurguladı. Her iki döngüde de 16. haftada yeni zirvelere ulaşıldığını hatırlatan uzman, şu anda 2025 döngüsünün 14. haftasında bulunduğumuzu ve Şubat ortasına kadar yeni bir yükseliş dalgasının tetiklenebileceğini ifade etti.

Ortalama 300 gün süren bu döngülerin 82. gününde olduğumuzu belirten analist, Bitcoin'in halen "parabolik aşama" olarak adlandırılan erken evrede bulunduğunu değerlendirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Jim Cramer'in Bitcoin yatırımını destekleyen açıklamaları, kripto para topluluğunda tedirginlik yarattı. Mad Money programında "Bitcoin portföyünüzde mutlaka bulunması gereken harika bir yatırım" ifadelerini kullanan Cramer'in değişken görüşleri, piyasada genellikle olumsuz yankı uyandırıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri ise hafif bir düşüşle 3,65 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, altcoinlerin toparlanma sürecinde zorlandığına işaret ediyor. Ethereum, 3.036 dolara kadar geriledikten sonra 3.200 dolar seviyesini yeniden test ederken, bu ayki kayıpları yüzde 6'yı aştı. Kripto para piyasalarının diğer altcoinlerinden XRP 3 dolar seviyesini geri kazanırken, Solana 240 dolar seviyesini aştı.

Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.