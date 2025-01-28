Bitcoin yeniden uçuşa geçti: 103 bin doları geride bıraktı

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Bitcoin, düşük seviyelerden hızla toparlanarak 103.100 doları aştı. Kripto para piyasaları bu yükselişle yeni bir fiyat keşfi aşamasına hazırlanıyor. Analistler, tarihin tekrar edeceğini ve Bitcoin'in kısa sürede yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin'in İkinci Fiyat Keşfi Dalgası Yakın

Kripto para piyasasının öncü birimi Bitcoin, kısa süreli düşüşün ardından yeniden 100 bin doların üzerine tırmanmayı başardı. Pazartesi günü 98 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, Salı sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 103.100 dolara yükselerek toparlanma sinyali verdi.

Kripto para analisti "Rekt Capital", 28 Ocak tarihli değerlendirmesinde Bitcoin'in ilk fiyat keşfi rallisini ve ardından gelen düzeltme sürecini tamamladığını belirtti. Analist, geçmiş döngülerden yola çıkarak önümüzdeki iki hafta içerisinde ikinci bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

Tarihsel verilere dikkat çeken analist, 2017 ve 2021 döngülerinde benzer bir örüntünün gözlemlendiğini vurguladı. Her iki döngüde de 16. haftada yeni zirvelere ulaşıldığını hatırlatan uzman, şu anda 2025 döngüsünün 14. haftasında bulunduğumuzu ve Şubat ortasına kadar yeni bir yükseliş dalgasının tetiklenebileceğini ifade etti.

Ortalama 300 gün süren bu döngülerin 82. gününde olduğumuzu belirten analist, Bitcoin'in halen "parabolik aşama" olarak adlandırılan erken evrede bulunduğunu değerlendirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Jim Cramer'in Bitcoin yatırımını destekleyen açıklamaları, kripto para topluluğunda tedirginlik yarattı. Mad Money programında "Bitcoin portföyünüzde mutlaka bulunması gereken harika bir yatırım" ifadelerini kullanan Cramer'in değişken görüşleri, piyasada genellikle olumsuz yankı uyandırıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri ise hafif bir düşüşle 3,65 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, altcoinlerin toparlanma sürecinde zorlandığına işaret ediyor. Ethereum, 3.036 dolara kadar geriledikten sonra 3.200 dolar seviyesini yeniden test ederken, bu ayki kayıpları yüzde 6'yı aştı. Kripto para piyasalarının diğer altcoinlerinden XRP 3 dolar seviyesini geri kazanırken, Solana 240 dolar seviyesini aştı.