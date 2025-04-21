Bitcoin yeniden uçuşa geçti: Kurumlar ve yatırımcılar devrede - Son Dakika
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Bitcoin yeniden uçuşa geçti: Kurumlar ve yatırımcılar devrede

Bitcoin yeniden uçuşa geçti: Kurumlar ve yatırımcılar devrede

Bitcoin, 2024 yarılanması sonrasında yüzde 33'lük değer artışıyla 87.500 dolar seviyesine ulaştı. Kurumsal girişler ve Bitcoin ETF'lerinin etkisiyle hızlanan bu yükseliş, geleneksel döngüleri öne çekerek yatırımcı beklentilerini şekillendiriyor.

21.04.2025 09:43
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Bitcoin, 2024 yarılanması sonrası kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle önemli bir ivme kazandı. Fiyatın 87.500 dolara yükselmesi, kıtlık ilkesinin etkisini ve piyasanın olgunlaşmasını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, son dönemdeki hızlı toparlanmada Bitcoin ETF'lerinin de rol oynadığını belirtiyor.

Kurumsal Yatırımcılar ve ETF Etkisi Bitcoinin Yükseliş Trendini Hızlandırıyor

Bitcoin'in 2024'te gerçekleşen yarılanma (halving) sürecinde, madencilerin her blok için kazandıkları ödül 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye inerek yeni arzı yarıya düşürdü. Bu planlı arz kısıtlaması, kıtlık ilkesini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektör analizlerine göre, halving sonrası yüzde 33'ün üzerinde artış kaydeden Bitcoin, şu anda 87.500 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para uzmanları, bu yükselişin ardında kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Bitcoin ETF'lerinin olduğunu vurguluyor. Brickken varlık tokenizasyon platformunun piyasa analisti Enmanuel Cardozo, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve artan tarife baskılarına rağmen, kurumsal yatırımların piyasaya girişi Bitcoin'in geleneksel dört yıllık döngüsünü hızlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Analist ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın Mayıs veya Haziran aylarında yapabileceği olası faiz indiriminin "sisteme daha fazla para pompalayarak Bitcoin'i daha hızlı yükseltebileceğini" ifade etti.

Bitget borsasının operasyon müdürü Vugar Usi Zade ise kurumsal adaptasyonun ve Bitcoin ETF'lerinin kısa bir piyasa döngüsüne yol açabileceğini söyledi. Zade, "Bitcoin ETF'leri dahil olmak üzere sürekli kurumsal alımlar, Bitcoin'in artan kıtlığıyla birleştiğinde, yeni zirvelere ulaşmasını hızlandırabilir." diyerek yarılanmanın talep ve arz dinamikleri bakımından belirleyici bir rol oynadığını aktardı.

Lider kripto para birimi Bitcoin 20 Ocak'ta 109.000 doların üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu rekor, 2024 yarılanmasından sadece 273 gün sonra geldi. Karşılaştırma yapıldığında, 2021 yarılanmasından sonra Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması 546 gün, 2017 yarılanmasından sonra ise 518 gün sürmüştü. Uzmanlar, halving kaynaklı yükselişin önceki döngülere göre daha hızlı seyrettiğine dikkat çekiyor. Mevcut 87.500 dolar seviyesinde ilerleyen Bitcoin'in 90.000 dolar bariyerini aşması durumunda yeni zirveleri test edebileceği düşünülüyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yeniden uçuşa geçti: Kurumlar ve yatırımcılar devrede - Son Dakika

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