Bitcoin yükselişi dolandırıcıları harekete geçirdi - Son Dakika
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Bitcoin yükselişi dolandırıcıları harekete geçirdi

Bitcoin yükselişi dolandırıcıları harekete geçirdi
17.07.2025 16:25
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2025'te Bitcoin sahiplerine yönelik fiziksel saldırılar rekor seviyeye ulaştı. 7 ayda 35 vaka kaydedilirken uzmanlar saldırıların artışında fiyatların yükselmesinin etkili olduğunu dile getirdi.

Kripto para piyasasında yaşanan boğa koşusu, yatırımcılar için yeni bir tehdidi beraberinde getirdi. Sektör analiz firması Chainalysis tarafından yayımlanan verilere göre Bitcoin sahiplerini hedef alan ve fiziksel şiddet kullanılarak yapılan gasp olaylarında 2025 yılında endişe verici bir artış yaşanıyor. Bu tür saldırılar, kripto para hırsızlığının en tehlikeli yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bitcoin Fiyat Artışı Saldırganları Cesaretlendiriyor

Bitcoin sahiplerine yönelik şiddet içerikli saldırılar, 2025 yılında önceki yıllara kıyasla ciddi bir artış gösterdi. Sektör raporlarına göre yılın ilk yedi ayında kaydedilen 35 saldırı, 2021 yılındaki rekor sayı olan 36 saldırıyı çoktan yakalamaya yaklaştı. Uzmanlar, Bitcoin fiyatının tarihi zirve yapmasının, suç örgütlerini yatırımcılara yönelik saldırılar için cesaretlendirdiğini ifade ediyor.

Kripto analiz şirketlerinin raporlarına göre Bitcoin'in 2025 yılı boyunca 122 bin doların üzerinde seyretmesi, yatırımcıları hedef alan fidye, tehdit ve ev baskını gibi suçların sayısını artırdı. Analistler, suçluların Bitcoin'i anonim ve likit görerek varlıklı bireyleri hedef seçtiğini vurguluyor. Özellikle organize suç örgütlerinin bu tarz saldırılara yöneldiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan, yatırımcıların güvenliğini artırabilecek bazı gelişmeler söz konusu. Bitcoin ETF'leri gibi yapılandırılmış yatırım araçlarının yaygınlaşmasının, yatırımcıların doğrudan Bitcoin tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak saldırıları azaltabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde çalınan fonların izlenebilir ve stablecoin'lerde dondurulabilir olması, suç faaliyetlerine karşı caydırıcı bir unsur olarak görülüyor.

Uzmanlara göre kolluk kuvvetlerinin etkin müdahaleleri ve Blockchain teknolojisinin sunduğu izlenebilirlik özellikleri, suçluların kripto yatırımcılarına yönelik saldırılarını azaltmada kilit rol oynayabilir. Ancak saldırıya uğrayanların gerçek sayısının bilinmediği, pek çok vakanın korku veya umutsuzluk nedeniyle yetkililere bildirilmediği de belirtiliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yükselişi dolandırıcıları harekete geçirdi - Son Dakika

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