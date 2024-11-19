Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış

Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış

Yapay zeka ve büyük veri merkezli kripto projeleri, Bitcoin'in yükselişiyle birlikte yüzde 131 oranında değer kazanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Near Protocol, Internet Computer ve Render projeleri öncülüğünde piyasa değeri 42,1 milyar dolara ulaştı.

19.11.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ve büyük veriye odaklanan kripto para projeleri, Bitcoin'in sürdürdüğü yükseliş trendiyle birlikte büyük bir değer kazancı yaşadı. 8 Haziran'da en düşük seviyelerini kaydeden bu kripto projeleri, yatırımcı ilgisinin ve piyasa güveninin artmasıyla rekor düzeyde toparlanma gösterdi.

Yapay Zeka ve Büyük Veri Kripto Projeleri 42 Milyar Dolarlık Piyasa Hacmine Ulaştı

Kripto para piyasalarında yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini kullanan projeler, son dönemde dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine eşlik eden bu projelerin toplam değeri, son dört aylık süreçte yüzde 131,4'lük etkileyici bir artış kaydetti.

Veri sağlayıcılarından derlenen son verilere göre yapay zeka tabanlı kripto projeleri 42,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Near Protocol, Internet Computer ve Render gibi sektörün öncü isimleri, bu yükselişin zirvesinde yer aldı. Piyasadaki bu olumlu seyir, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve büyük ekosistemlerde herhangi bir çöküş yaşanmaması ile desteklendi.

2024'ün ilk aylarında düşüş eğilimi gösteren yapay zeka odaklı token piyasası, 15 Mart'ta 45 milyar dolarlık değere ulaşarak zirve yapmıştı. Haziran ayında 18,2 milyar dolara kadar gerileyen piyasa, son altı ayda güçlü bir toparlanma göstererek 42,1 milyar dolara yükseldi. Piyasa uzmanlarına göre bu projeler ay sonunda 44,99 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşılabileceğini öngörüyor.

Sektörde Bittensor, Artificial Superintelligence Alliance, Injective, The Graph, Theta Network ve Akash Network gibi 1 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahip projeler de yer alıyor.

Verilere göre 3,09 trilyon dolarlık toplam kripto piyasa değeri içinde yapay zeka projelerinin payı yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yapay zeka ve büyük veri kripto projeleri sektörünün de gelişim potansiyeline işaret ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin yükselişi onlara yaradı: Yapay zeka ve büyük veri kripto piyasalarında rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.