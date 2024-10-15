Bitcoin yükselişi Trump'ın kazanma şansıyla paralel ilerliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yükselişi Trump'ın kazanma şansıyla paralel ilerliyor

Bitcoin yükselişi Trump\'ın kazanma şansıyla paralel ilerliyor

Bernstein analistleri, Bitcoin'in (BTC) son dönemdeki güçlü performansını Donald Trump'ın artan seçim olasılıklarıyla ilişkilendiriyor. MicroStrategy'nin hisse senedi, potansiyel bir yükseliş kırılmasının öncü göstergesi olarak dikkat çekiyor. Kripto para piyasasında Trump lehine güçlü bir yükseliş eğilimi gözleniyor.

15.10.2024 14:25
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Kripto para piyasaları, siyasi gelişmelerin etkisiyle yeni bir döneme giriyor. Son Bernstein analizine göre Bitcoin'in Ekim ayındaki yüzde 14'lük artışı, Donald Trump'ın seçim tahminlerindeki yükselişle doğrudan bağlantılı. Bu ilişki, kripto para yatırımcılarının siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve portföylerini buna göre şekillendirdiğini gösteriyor.

Bitcoin Yatırımcıları ABD Seçimlerine Kilitlendi

Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 5'lik bir artışla 65.000 doların üzerine çıktı. Bernstein analistleri Gautam Chhugani, Mahika Sapra ve Sanskar Chindalia, bu yükselişi Trump'ın seçim olasılıklarıyla ilişkilendiriyor. Analistler "Kripto piyasası teklifi, seçim tahmin piyasalarında Trump'ın olasılıklarının iyileşmesi üzerine daha güçlü." dedi.

Polymarket ve Kalshi gibi tahmin platformları, Trump'ın seçim yarışında öne geçtiğini gösteriyor. Ancak ulusal anket ortalamaları farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bernstein analistleri, Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in 80.000 ila 90.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

MicroStrategy'nin hisse senedi performansı, Bitcoin'in gücünün öncü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirket, Bitcoin düşüşlerinden yararlanarak agresif alımlar yaptı. Bu strateji, MicroStrategy'yi dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna getirdi.

Kripto para madenciliği sektöründe ise yapay zeka odaklı veri merkezleri ile geleneksel Bitcoin madenciliği arasında rekabet kızışıyor. Bernstein analistleri, Bitcoin fiyatının 90.000 doların üzerine çıkması durumunda, saf madenciliğin karlı hale geleceğini öngörüyor.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasının siyasi ve teknolojik faktörlerden nasıl etkilendiğini gösteriyor. Yatırımcılar ve madencilik şirketleri, stratejilerini bu yeni dinamiklere göre şekillendirmeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yükselişi Trump'ın kazanma şansıyla paralel ilerliyor - Son Dakika

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