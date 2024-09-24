Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü

Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü

Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi kararının ardından yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 63.500 dolar seviyesine tırmandı. CryptoQuant'ın "kârdaki arz" metriği, 365 günlük ortalamasını aşarak potansiyel bir ralli sinyali verdi. Ancak Bitfinex analistleri, kısa vadede konsolidasyon veya düzeltme olasılığına dikkat çekiyor.

24.09.2024 16:32
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Kripto para piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Bitcoin'in değeri önemli bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte, CryptoQuant'ın "kârdaki arz" olarak adlandırdığı önemli bir gösterge, kritik bir eşiği aşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Ancak piyasa uzmanları, spot alım aktivitesindeki yavaşlamaya dikkat çekerek, kısa vadede olası bir konsolidasyon veya düzeltme hareketine karşı uyarıda bulunuyor.

Bitcoin Yükselirken Analistler Temkinli

Bitcoin (BTC), dünya çapındaki ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından, kripto para biriminin değeri yaklaşık yüzde 8 artarak 63.516 dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişme, piyasa katılımcıları arasında yeni bir boğa piyasası beklentisini güçlendirdi.

CryptoQuant'ın Araştırma Başkanı Julio Moreno yaptığı açıklamada, Bitcoin'in son yükselişinin "kârdaki arz" metriğini 365 günlük hareketli ortalamasının üzerine taşıdığını belirtti. Moreno "Bu dönüm noktası genellikle daha fazla fiyat artışıyla ilişkilendirilir." diyerek, Bitcoin'in ek bir yukarı yönlü ivme kazanabileceğini öne sürdü.

"Kârdaki arz" metriği, dolaşımdaki Bitcoin'in mevcut piyasa değerinden daha düşük bir fiyata satın alınan yüzdesini ifade ediyor. Bu oran yükseldiğinde, daha fazla Bitcoin sahibinin kârda olduğu anlamına geliyor. Bu durum, satış baskısının azalmasına ve piyasa güveninin artmasına yol açabiliyor.

CryptoQuant'ın blog gönderisine göre kârdaki arz seviyesi genellikle yatırımcılar için duygusal bir kriter görevi görüyor ve önemli bir destek veya direnç bölgesi oluşturuyor. Blog yazısında "Fiyat bu seviyeyi aştığında iyimserlik artma eğiliminde oluyor; altına düşerse satış baskısı artabiliyor." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan Bitfinex analistleri temkinli olmayı öneriyor. Analistler Bitcoin'deki yükselişin başlangıçta spot piyasa alımlarıyla tetiklendiğini ancak bu aktivitenin sonradan yavaşladığını tespit ettiler. Bu gözlem, spot kümülatif hacim deltasının (CVD) düzleşmesiyle destekleniyor. CVD, belirli bir süre içinde spot piyasadaki kümülatif alım ve satım hacmi arasındaki farkı ölçen bir metriktir.

Bitfinex'in son raporunda "Bitcoin'in kısa vadede mevcut seviyelere yakın yeni bir aralıkta konsolide olmasını veya kısmi bir düzeltme yaşamasını bekliyoruz." ifadesi yer alıyor. Bu açıklama, piyasadaki coşkuyu bir nebze dengeliyor.

Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin finans dünyasındaki artan etkisini bir kez daha gösteriyor. Bitcoin'in değer artışı ve "kârdaki arz" metriğindeki yükseliş, dijital varlıkların geleneksel finansal araçlara bir alternatif olarak görülme eğilimini güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yükselişi yatırımcıları ikiye böldü - Son Dakika

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