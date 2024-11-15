Bitcoin yükselişi yeni rekorları beraberinde getirecek

Kripto Para

Kripto para piyasasında yeni bir boğa dönemi başlarken, VanEck üst düzey yöneticilerinden önemli tahminler geldi. Şirketin CEO'su Jan Van Eck, Bitcoin'in değerinin altının piyasa değerinin yarısına ulaşarak 300.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Dijital varlıklar araştırma başkanı Matthew Sigel ise daha temkinli bir tahminle 180.000 doları işaret etti.

Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Yüzde 115 Değer Kazandı

Bitcoin'in fiyatı 5 Kasım Seçim Günü'nden bu yana büyük bir hareketlilik kazandı. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, birkaç gün içinde 80.000, 85.000 ve 90.000 dolar seviyelerini aştı.

VanEck'in üst düzey yöneticisi Sigel, yaptığı açıklamada, Bitcoin'in teknik direnç seviyelerinin ortadan kalktığını ve önümüzdeki iki mali çeyrekte yeni rekorlar görebileceğini vurguladı.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti son bir yılda önemli ölçüde güçlendi ve yüzde 57 seviyesine ulaştı. Lider kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 115'lik değer kazancı kaydetti.

2020 seçimlerinde benzer bir yükseliş gösteren Bitcoin, o dönemde 15.000 dolardan 29.000 dolara yükselmişti. Sigel, mevcut yükselişte altı kez yüzde 10'luk düzeltmeler görülebileceğini ancak yükseliş trendinin devam edeceğini vurguladı.