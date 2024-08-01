Bitcoin yükselişiyle Ledn kredi işlemlerinde rekor kırdı - Son Dakika
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Bitcoin yükselişiyle Ledn kredi işlemlerinde rekor kırdı

Bitcoin yükselişiyle Ledn kredi işlemlerinde rekor kırdı

2024'ün ilk yarısında Ledn, kripto kredi platformu olarak 1,16 milyar dolarlık etkileyici bir işlem hacmine ulaştı. Bu dönemde, Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve ardından Bitcoin fiyatlarında görülen yükseliş, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. Ledn'in stratejik adımları ve sağlam finansal performansı, sektördeki başarısını pekiştirdi.

01.08.2024 18:05
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Kripto finansman devi Ledn, 2024'ün ilk yarısında kripto varlık kredilerinde çığır açan bir performans sergiledi. Şirket, toplam 1,16 milyar dolarlık kredi hacmine ulaşarak, sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Bu etkileyici büyümenin arkasında, ABD'de onaylanan Bitcoin ETF'leri ve artan kurumsal talep yatıyor.

Ledn Kripto Sektöründe Güç Gösterisi Yaptı

Kripto para dünyasının önde gelen finansman şirketlerinden olan Ledn, 2024'ün ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi. Şirket, özellikle kurumsal müşterilere yönelik kripto varlık kredilerinde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Ledn tarafından yapılan açıklamada yılın ilk altı ayında verilen toplam kredi miktarı 1,16 milyar doları buldu. Bu rakamın 969 milyon dolarlık kısmını kurumsal krediler oluşturdu. Şirket yetkilileri, bu önemli artışın arkasında ABD'de onaylanan Bitcoin ETF'leri ve buna bağlı olarak yaşanan fiyat yükselişlerinin yattığını belirtti.

Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş trendi, Ledn'in büyümesine önemli katkı sağladı. Piyasa verilerine göre yılbaşında 44.000 dolar civarında seyreden Bitcoin, gün içinde 65.000 dolar seviyesine yaklaştı. Bu gelişmeler ışığında Ledn, ETF piyasasında aktif bir oyuncu haline geldi ve yüz milyonlarca dolarlık kurumsal kredi sağlama fırsatı yakaladı.

Şirketin açıklamasında, iş hacminin büyük bölümünü kurumsal faaliyetler oluştururken, perakende kredi segmentinde de dikkat çekici bir büyüme gözlemlendi. İlk çeyrekte 65,5 milyon dolar olan perakende kredi hacmi, ikinci çeyrekte 85 milyon dolara yükseldi. Bu artış, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralarla teminatlandırılan kredilere olan talebin arttığını gösteriyor.

Ledn, kredi verme sürecinde titiz bir değerlendirme mekanizması uyguladığını vurguladı. Şirket, 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan çalkantılı dönemde bile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu durum, Ledn'in sektördeki sağlam konumunu ve risk yönetimi konusundaki başarısını ortaya koyuyor.

Mayıs ayında şirket tarafından açıklanan 690 milyon dolarlık kredi işlemi, Ledn'in piyasadaki güçlü konumunu pekiştirdi. Bu rakamlar, kripto para kredileri alanında Ledn'in lider konumunu sürdürdüğünü gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin yükselişiyle Ledn kredi işlemlerinde rekor kırdı - Son Dakika

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