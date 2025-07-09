Bitcoin zayıflayan dolar endeksiyle 21 yılın en büyük açığını yakaladı - Son Dakika
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Bitcoin zayıflayan dolar endeksiyle 21 yılın en büyük açığını yakaladı

Bitcoin zayıflayan dolar endeksiyle 21 yılın en büyük açığını yakaladı
09.07.2025 13:14
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Piyasa kaynaklarına göre dolar güç endeksi DXY 1 Temmuz'da 96,377 seviyesine gerileyerek 200 günlük ortalamanın 6,5 puan altına indi; 21 yılın en geniş negatif sapması, yüzde 10'luk yıllık düşüş ve ABD borcunun rekor seviyeye tırmanması, tarihsel olarak Bitcoin fiyatı için güçlü yükseliş eğilimi oluşturuyor.

ABD dolarının ticaret ortaklarına karşı değer kaybı temmuz başında üç yılın dip seviyesine ulaşarak risk varlıklarına taze destek verdi. Piyasa verileri DXY endeksinin 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki 6,5 puanlık mesafeyle son yirmi bir yılın en zayıf görünümünü çizdi. Analistler, artan kamu borcu ve korumacılığın güvenli liman algısını aşındırdığı ortamda yatırımcıların sermayeyi alternatif varlıklara, özellikle Bitcoin'e yönelttiğini vurguladı.

Bitcoin DXY'deki Sapmayla Yükselişe Geçmeye Hazırlanıyor

Bitcoin, ABD doları güç endeksi DXY'nin 21 yıllık en düşük seviyesine inmesiyle birlikte büyük kazanımlar için elverişli koşulları yakaladı. Kripto para birimi, dolar zayıflığı karşısında ters korelasyon sergileyen yapısıyla önemli avantajlar elde etmeye hazırlanıyor.

CryptoQuant analitik platformunun Salı günü yayınladığı araştırma, Bitcoin ile ABD Dolar Endeksi arasındaki ters korelasyonu yeniden doğruladı. BTC fiyatı, ABD dolarının ticaret ortağı para birimleri karşısında 2022 başından bu yana en düşük seviyelerinden toparlanma göstermesiyle desteklenmeye devam ediyor.

DXY endeksi 1 Temmuz'da 96.377 seviyesine kadar geriledi ve bu düzey üç yıldan fazla sürede görülmemiş bir noktayı işaret etti. Dolar güç ölçütü yıl başından bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. CryptoQuant verilerine göre, DXY'nin 200 günlük hareketli ortalamasına olan mesafesi 20 yıldan uzun süredeki en büyük sapma düzeyine ulaştı.

"ABD borcu yeni bir rekor kırarken, DXY tarihsel olarak zayıf bir seviyeye geldi ve şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının 6.5 puan altında işlem görüyor" şeklinde değerlendirme yapan CryptoQuant analisti Darkfost, bu durumun Bitcoin gibi risk varlıkları için faydalı olduğunu belirtti. Analist, doların zayıflaması ve güvenli liman çekiciliğini yitirmesiyle birlikte yatırımcıların portföy tahsislerini yeniden değerlendirerek alternatif varlık sınıflarına yöneldiğini ifade etti.

Bitcoin yaşam süresi boyunca DXY ile düzenli olarak ters korelasyon sergiledi ancak son yıllarda bu ilişki daha az net hale geldi. Darkfost, trendin daha geniş bir risk varlığı yatırım modelinin parçası olmaya devam ettiğini savundu. Tarihsel verilere bakıldığında, DXY'nin 365 günlük hareketli ortalamasının altında işlem gördüğü dönemlerin BTC için oldukça elverişli olduğu görülüyor.

ABD ticaret tarifelerinin uygulanması nedeniyle dolar zayıflığı hızlandı. Bitcoin destekçileri için genel olarak fiat para birimlerinin kripto para karşısında güç kaybettiği değerlendiriliyor. Ekonomist Lyn Alden, sistemdeki toplam kredi ve doların önümüzdeki beş ila on yıl boyunca artmaya devam edeceğini ve bunun Bitcoin'i sahip olmayı faydalı kılan makro faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin zayıflayan dolar endeksiyle 21 yılın en büyük açığını yakaladı - Son Dakika

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