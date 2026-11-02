Bitcoin'de toparlanmanın önünde direnç var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitcoin'de toparlanmanın önünde direnç var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'de toparlanmanın önünde direnç var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, Binance saldırısının ardından gördüğü dip seviyelerden uzaklaşsa da 80 bin doların altında kalıyor. Fiyatın 78 bin dolar çevresindeki seyri, kayıpların ancak bir bölümünün telafi edildiğini gösteriyor. Analistlerin izlediği üst dirençler henüz aşılamadı.

Geçen haftaki satışlarda yaklaşık 76 bin 100 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hafta sonundaki alımlarla yeniden 78 bin dolar çevresine döndü. Ancak toparlanma, saldırı öncesinde işlem gördüğü 80 bin doların üzerindeki bölgeye ulaşmasına yetmedi. Son fiyat verileri de dipten dönüşe rağmen günlük kazancın korunamadığını gösteriyor.

80 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALICILIK ARANIYOR

Coinbase Institutional'ın son haftalık değerlendirmesinde, 80 bin-82 bin dolar aralığı toparlanmanın önündeki başlıca direnç olarak gösteriliyor. Kuruluş, piyasadaki satış baskısının geride kalabilmesi için Bitcoin'in bu bölgeyi yeniden kazanması gerektiğini belirtiyor.

Raporda bu aralık, Bitcoin ETF yatırımcılarının başa baş seviyeleri ile 50 günlük hareketli ortalamanın yakınlaştığı alan olarak tanımlanıyor. Böylece fiyatın 80 bin dolara ulaşması kadar, bölgenin üzerinde tutunması da önem taşıyor.

Coinbase'in 30 Ekim tarihli senaryosunda, 80 bin-82 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması 88 bin doların sınanmasını destekleyebilir. Aynı bölgeden gelecek yeni bir geri dönüş ise 73 bin-75 bin dolar aralığını yeniden gündeme getirebilir. Bu seviyeler, gerçekleşmesi kesin fiyat hedefleri değil, kuruluşun yükseliş ve düşüş koşullarına bağladığı senaryoları oluşturuyor.

Aşağı yöndeki bölgenin öne çıkmasında birden fazla göstergenin birbirine yakın olması etkili oluyor. Raporda 200 günlük hareketli ortalama, kısa vadeli yatırımcıların maliyetleri ve büyük bir kurumsal Bitcoin yatırımcısının ortalama alım fiyatı bu değerlendirmeye dayanak gösteriliyor.

TOPARLANMA ALTCOİNLERE EŞİT YANSIMADI

Bitcoin'in dipten uzaklaşması, kripto piyasasının tamamında aynı güçte bir toparlanma yaratmadı. Günün ilk bölümünde Ethereum yeniden 2 bin 300 dolara yaklaşırken NEAR yaklaşık yüzde 6 geriledi. Büyük ve orta ölçekli altcoinlerin önemli bir bölümü de satış baskısı altında kaldı.

Bitcoin açısından kurumsal talep de izlenecek unsurlar arasında bulunuyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden cuma günü yaklaşık 643 milyon dolar çıkması, önceki dört gündeki girişleri sildi. Haftalık toplamın yeniden eksiye dönmesi, fiyat toparlanmasına fon talebinin henüz kalıcı destek sağlamadığını gösterdi.

Yayım sırasında CoinGlass verilerine göre Bitcoin yaklaşık 77 bin 854 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki değişim yüzde 0,07 düşüş yönünde bulunuyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:16:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin'de toparlanmanın önünde direnç var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android