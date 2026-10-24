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Bitcoin'de yapay zeka riskine karşı yeni önlem

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Bitcoin\'de yapay zeka riskine karşı yeni önlem
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Bitcoin Core geliştiricileri, yapay zekayla kolayca bulunabilen güvenlik açıkları için kuralları değiştirdi. Bu kapsamdaki sorunların düzeltmeleri daha hızlı yayımlanacak. Uzun süreli gizlilik yerine, güncellemeyle birlikte güvenlik duyurusu yapılacak.

Yeni politika, Bitcoin ağındaki işlemleri ve blokları doğrulamak için kullanılan Bitcoin Core yazılımındaki açıkların nasıl ele alınacağını düzenliyor. Geliştiriciler, bildirilen bir sorunu incelerken artık ne kadar kolay keşfedilebildiğini de açıklama takviminin belirlenmesinde kullanacak.

Değişikliği hazırlayan Chaincode Labs geliştiricisi Antoine Poinsot, kolayca bulunabilen veya yeniden keşfedilebilen açık bildirimlerinde artış yaşandığını belirtti. Poinsot'ya göre büyük dil modelleri, bazı yazılım sorunlarını bulmayı ve dikkat çekmeden yapılan güvenlik düzeltmelerini fark etmeyi kolaylaştırıyor.

DÜZELTMELER DESTEKLENEN SÜRÜMLERE GELECEK

Yeni kurallar, basit bir yapay zeka komutu gibi az çaba gerektiren yöntemlerle bulunabilen açıkları ayrı bir kategoriye alıyor. Bu sınıflandırma yalnızca yapay zekanın keşfettiği sorunlarla sınırlı tutulmuyor.

Kolay keşfedilebilir olarak değerlendirilen açıklar için desteklenmeye devam edilen her ana sürüme düzeltme hazırlanacak. Bu düzeltmeleri içeren ara güncellemeler mümkün olan en kısa sürede yayımlanacak. Aynı zamanda soruna ilişkin bilgi veren bir güvenlik duyurusu paylaşılacak.

Böylece bu kapsamdaki açıklar, önem derecesine göre uygulanan standart gizlilik sürelerini beklemeyecek. Amaç, saldırganların da kolayca bulabildiği bir sorun için kullanıcıları düzeltilmiş yazılıma ulaşmadan bekletmemek olacak.

UZUN BEKLEME SÜRESİ HER AÇIK İÇİN KALKMIYOR

Bitcoin Core'un önceki yaklaşımı, açıkların ayrıntıları duyurulmadan önce kullanıcılara güncelleme için zaman tanımaya ağırlık veriyordu. Poinsot, ağa katılanların yazılımı yavaş güncellemesinin bu tercihte etkili olduğunu belirtti.

Yeni kategoriye girmeyen açıklar için önem derecesine bağlı takvim korunuyor. Düşük önem derecesindeki sorunlar, düzeltmeyi içeren ana sürümden iki hafta sonra açıklanıyor. Orta ve yüksek önem derecesindeki açıklarda ise etkilenen son sürümün destek süresinin bitmesi bekleniyor. Ayrıntılar bu tarihten iki hafta sonra paylaşılıyor.

Değişiklik, projenin GitHub üzerindeki güvenlik politikası metnine kabul edilerek işlendi. Güncelleme, bütün açıkların hemen duyurulması yerine kolay keşfedilebilen sorunlarda düzeltme ve bilgilendirme sürecini hızlandırıyor.

Kripto ParaYapay ZekaBitcoinSon Dakika

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