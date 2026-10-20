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Bitcoin'deki toparlanma kalıcı olacak mı?

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Bitcoin\'deki toparlanma kalıcı olacak mı?
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Bitcoin, gün içindeki kayıplarını geri alarak 83 bin doların üzerine çıktı. Dört saatlik grafikte alımlar güçlenirken fiyat, kısa vadeli işlem aralığının üstüne taşındı. Toparlanmanın kalıcılığı için devam eden mumun kapanışı ve üst dirençler izleniyor.

Son 24 saatte 81 bin 200 dolara kadar gerileyen Bitcoin, ardından 83 bin 348 doları gördü. Böylece dipten yükseliş 2 bin doları aştı. Günlük değişim de yeniden pozitife dönerek yaklaşık yüzde 1,21'ye ulaştı.

Türkiye saatiyle 15.00'te başlayan dört saatlik mumun açılışı yaklaşık 81 bin 504 dolardı. Fiyatın 83 bin doların üzerine çıkması, bu mum içindeki yükselişi yüzde 2 civarına taşıdı. Mum henüz tamamlanmadığı için hareketin kapanışa kadar korunup korunmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.

DÖRT SAATLİK GRAFİKTE ALIMLAR GÜÇLENDİ

Son 20 mum üzerinden hesaplanan Bollinger bantlarında orta çizgi yaklaşık 81 bin 883 dolar, üst çizgi 82 bin 937 dolar düzeyinde bulunuyor. Bitcoin'in üst bandın üzerine çıkması, kısa vadeli yükselişin hızlandığını gösteriyor. Bu hareket tek başına yükselişin kalıcı olacağını göstermiyor.

Momentumun yönünü izleyen MACD göstergesinde de iyileşme var. Devam eden mum hesaba katıldığında MACD çizgisi sıfırın üzerine geçerken sinyal çizgisinin üstünde kalıyor. İki çizgi arasındaki farkın büyümesi, kısa vadeli alım gücünün arttığına işaret ediyor.

Buna karşılık son tamamlanan dört saatlik mumda MACD çizgisi hâlâ sıfırın altındaydı. Dolayısıyla olumlu görünümün önemli bölümü devam eden yükselişe dayanıyor. Türkiye saatiyle 19.00'daki mum kapanışı, bu değişimin korunup korunmadığını gösterecek.

84 BİN 500 DOLAR YENİDEN İZLENİYOR

Daha geniş toparlanma senaryosunda analist Ted Pillows, Bitcoin'in güçlü momentum kazanması için 84 bin 500 doları geri alması gerektiğini belirtiyor. Mevcut yükseliş fiyatı bu bölgeye yaklaştırsa da söz konusu eşik henüz aşılmadı.

Aşağı yönde yaklaşık 82 bin 937 dolardaki üst bant ve 81 bin 883 dolardaki orta çizgi, geri çekilmenin boyutunu izlemek için referans oluşturuyor. Bu seviyeler fiyatla birlikte değişiyor. Fiyatın yeniden bandın içine dönmesi, yukarı taşmanın tek başına kalıcı bir kırılma olmadığını gösterebilir.

Günün 81 bin 200 dolarlık dip seviyesinin altında ise 80 bin dolar, önceki teknik değerlendirmelerde öne çıkan psikolojik eşik olmayı sürdürüyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin 178 dolardan işlem görüyor.

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