Bitdeer, dünyanın en büyük Bitcoin madencisi oldu

Kripto Para

15.01.2026 15:28
Singapur merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer, Aralık sonu itibarıyla 71 EH/s toplam hashrate kapasitesiyle sektör devi MARA Holdings'i geride bıraktı.

Bitdeer Technologies Group, son açıklanan verilere göre yönetilen hashrate metriğinde dünyanın en büyük Bitcoin madencilik şirketi konumuna yükseldi. Şirket, Aralık ayı sonu itibarıyla 71 exahash/saniye (EH/s) toplam hashrate kapasitesine ulaştığını duyurdu. Bu rakamın 55,2 EH/s'lik kısmı kendi madencilik operasyonlarından, geri kalanı ise barındırma hizmetlerinden oluşuyor.

Uzun süredir sektörün lideri olan MARA Holdings, web sitesinde 61,7 EH/s "enerjize hashrate" kapasitesi bildiriyor. MARA, 2023 ortasından itibaren 20 EH/s'nin altından başlayarak Eylül 2025'te 60 EH/s eşiğini aşmış ve yıl boyunca çeşitli rekorlar kırmıştı. Ancak Bitdeer'in "yönetilen toplam hashrate" metriğinin MARA'nın "enerjize hashrate" rakamıyla birebir karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı netlik kazanmadı.

Bitdeer'in 2025 dördüncü çeyrek kazanç raporuna göre şirketin 1.100'den fazla çipi devrede bulunuyor. Bunların 538'i harici abonelik modeliyle çalışıyor ve yıllık bazda yaklaşık 10 milyon dolarlık gelir getiriyor.

YAPAY ZEKA HAMLESİ SEKTÖRÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Yapay zekâ sektörünün yükselişi, Bitcoin madencilik ekonomisini köklü biçimde değiştiriyor. Rakip firmalar yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı kurmak ve ucuz enerjiye erişim sağlamak için yarışıyor.

VanEck Araştırma Başkanı Matt Sigel, X platformundaki paylaşımında konuyu, "Bitdeer Aralık sonu itibarıyla küresel hashrate'in yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 71 EH/s kapasiteye ulaştı. Aylık bazda yüzde 18, yıllık bazda ise yüzde 229 artış söz konusu. Diğer madenciler gibi Bitdeer de yapay zekâ hamlesini finanse etmek için ürettiği tüm Bitcoin'leri ve fazlasını satıyor." açıklamasıyla değerlendirdi.

SEALMINER ÇİPLERİ FARK YARATIYOR

Bitdeer, madencilik kapasitesini kendi geliştirdiği SEALMINER çipleriyle büyütüyor. Şirket, bu çipler sayesinde Aralık 2025'te 636 Bitcoin üretti. Bu rakam, Aralık 2024'teki 145 BTC'lik üretime kıyasla önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

Bitdeer'in SEAL04-1 çipi, düşük voltaj koşullarında çip seviyesinde 6-7 J/TH enerji verimliliği gösteriyor. MARA'nın toplam "filo enerji verimliliği" ise 19 J/TH olarak raporlanıyor ancak bu iki metrik doğrudan karşılaştırılabilir olmayabileceğini belirtmekte yarar var.

Singapur merkezli şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısını paralel olarak büyütüyor. Kanada, Etiyopya ve Norveç'in yanı sıra ABD'nin Ohio, Tennessee ve Washington eyaletlerinde en az sekiz tesiste inşaat yatırımları devam ediyor.

