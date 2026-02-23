Bitdeer, kalan 943 BTC\'yi satarak Bitcoin hazinesini tamamen boşalttı

Bitdeer Technologies (BTDR), X platformunda yayımladığı haftalık üretim güncellemesinde, 20 Şubat itibarıyla şirketin elinde hiç Bitcoin bulunmadığını duyurdu. Nasdaq'ta işlem gören madencilik şirketi, hafta boyunca 189,8 BTC ürettiğini ve aynı miktarı sattığını, buna ek olarak rezervlerinde kalan 943,1 BTC'yi de tamamen elden çıkardığını belirtti. Açıklamada, müşteri mevduatlarının bu rakamlara dahil olmadığı ifade edildi.

BITDEER, BITCOIN VARLIKLARINI SATTI

Bu açıklama, son haftalarda hızlanan istikrarlı bir eritme sürecinin son halkasını oluşturuyor. Bitdeer, yıl sonunda yaklaşık 2.000 BTC'ye sahipken, ocak ayı sonunda bu rakam yaklaşık 1.530 BTC'ye gerilemişti. 13 Şubat itibarıyla ise kasada 943,1 BTC kalmıştı. Şirket, 13 Şubat tarihli güncellemesinde 183,4 BTC üretip 179,9 BTC sattığını açıklamış ve büyük ölçüde üretim hızına paralel bir satış temposu sürdürmüştü. Ancak son haftadaki satış, kalan bakiyenin tamamını silerek belirgin bir hızlanmaya işaret etti.

SERMAYE ARTIRIMI VE YATIRIM PLANLARI

Tasfiye kararı, Bitdeer'in 325 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı ve 43,5 milyon dolarlık hisse senedi yerleşimi duyurmasının birkaç gün sonrasına denk geldi. Her iki sermaye artırımı da veri merkezi genişlemesi ve şirketin yapay zeka alanına yönelişini finanse etmeye yönelik.

SEKTÖRDE BENZERSİZ BİR KONUM

Bitdeer'in sıfır BTC pozisyonu, şirketi halka açık madencilik sektöründeki emsallerinin büyük çoğunluğundan ayırıyor. BitcoinTreasuries verilerine göre MARA Holdings yaklaşık 53.250 BTC, Riot Platforms ise yaklaşık 18.000 BTC rezerve sahip. En büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy'nin kasasında 717.000 BTC'nin üzerinde varlık bulunuyor. Net satıcı konumundaki madenciler arasında bile rezervlerin tamamen tükenmesi alışılmadık bir durum.

MADENCİLİK EKONOMİSİ DARALIYOR

Bu hamle, madencilik ekonomisinin belirgin şekilde sıkıştığı bir döneme denk geliyor. Bitcoin ağ zorluğu son ayarlamada yüzde 14,7 artış kaydederken, hashprice günlük PH/s başına 30 doların altına geriledi. Bitdeer'in brüt kar marjı da dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 7,4 seviyesinden yüzde 4,7'ye düştü.

Şirket, sıfır BTC pozisyonunun kalıcı bir hazine stratejisi değişikliği mi yoksa devam eden sermaye artırımlarına bağlı geçici bir nakit ihtiyacı mı olduğuna dair henüz bir açıklama yapmadı. Bitdeer ayrıca New York Güney Bölgesi'nde, SEAL04 çip zaman çizelgesiyle ilgili iddia edilen yanlış beyanlar nedeniyle bir menkul kıymet toplu dava süreciyle karşı karşıya.