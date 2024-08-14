Bitfarms kurucu ortağı Nicolas Bonta yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitfarms kurucu ortağı Nicolas Bonta yönetim kurulundan ayrıldı

Bitfarms kurucu ortağı Nicolas Bonta yönetim kurulundan ayrıldı

Bitfarms'ın kuruluşundan bu yana yönetim kurulunda yer alan Nicolas Bonta, görevinden ayrılma kararı aldı. Bu ayrılık, şirketin yönetim yapısında büyük bir dönüşümün işareti olarak görülüyor ve Bitfarms'ın gelecek stratejileri üzerinde belirleyici olacak.

14.08.2024 09:20
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Bitfarms, yönetim kadrosunda köklü değişikliklere gidiyor. Kurucu ortak Nicolas Bonta'nın yönetim kurulundan ayrılması ve Ben Gagnon'un yeni CEO olarak atanması, şirketin geleceğine dair yeni bir sayfa açıyor. Bu değişiklikler, Bitfarms'ın ABD merkezli Riot Platforms ile yaşadığı başarısız satın alma girişiminin ardından gerçekleşirken, şirketin finansal tablosunda da dalgalanmalar gözleniyor.

Bitfarms'da Yönetim Krizi: Kurucu Ortak Görevi Bıraktı

Bitcoin madencilik devi Bitfarms'ta yönetim kadrolarında değişim rüzgarı esiyor. Şirketin kurucu ortaklarından Nicolas Bonta'nın yönetim kurulundan ayrılma kararı, sektörde yankı uyandırdı.

Bitfarms'ın yeni CEO'su Ben Gagnon'un göreve gelmesiyle birlikte, yönetim kurulunda da önemli atamalar gerçekleşti. Brian Howlett, şirketin yeni bağımsız başkanı olarak koltuğa oturdu. Howlett, Bonta'nın şirkete katkılarını överek, "Nicolas, özellikle Latin Amerika pazarındaki büyümemizde kilit rol oynadı. Vizyonu ve liderliği için kendisine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, ABD merkezli Riot Platforms'un Bitfarms'ı satın alma girişimleri sürecinde yaşandı. Riot, Nisan ayında Bitfarms için yaklaşık 950 milyon dolarlık bir teklif sunmuştu. Bununla birlikte Riot Platforms Haziran ayında, "mevcut yönetimle anlamlı bir iletişim kurulamadığı" gerekçesiyle teklifini geri çektiğini duyurdu.

Bitfarms'ta yönetim değişiklikleri bununla sınırlı kalmadı. Mayıs ayında, eski CEO Geoffrey Morphy'nin şirkete açtığı 27 milyon dolarlık tazminat davası nedeniyle görevine son verilmişti. Morphy'nin yerine şirketin madencilik operasyonlarından sorumlu olan Gagnon, Temmuz ayında CEO koltuğuna oturdu.

Öte yandan, Bitfarms'ın finansal tablosunda da dalgalanmalar gözleniyor. Şirket, geçtiğimiz hafta 27 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bu rakam, hisse başına 0,7 dolara tekabül ediyor ve analistlerin öngördüğü 0,11 dolarlık zarardan daha iyi bir performansa işaret ediyor. Bitfarms'ın Bitcoin'deki son yarılanma etkinliğinin ardından, blok ödüllerindeki düşüş nedeniyle şirketin gelirlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16'lık bir azalma kaydedildi.

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Son Dakika Kripto Para Bitfarms kurucu ortağı Nicolas Bonta yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitfarms kurucu ortağı Nicolas Bonta yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika
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