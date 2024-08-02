Bitfarms rekor Bitcoin üretimine imza attı - Son Dakika
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Bitfarms rekor Bitcoin üretimine imza attı

Bitfarms rekor Bitcoin üretimine imza attı

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, teknoloji yatırımları ve operasyonel genişlemeleri sayesinde Temmuz ayında Bitcoin üretiminde yüzde 34 oranında artış gösterdi. Bu performans, şirketin piyasa değerini ve yatırımcı güvenini artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

02.08.2024 16:25
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Bitcoin madencilik devi Bitfarms, Temmuz ayında üretimini bir önceki aya göre yüzde 34 artırarak 253 BTC'ye ulaştı ve yaklaşık 16,2 milyon dolarlık gelir elde etti. Şirketin bu başarısı, teknolojik yenilikler ve operasyonel kapasite artırımı çabalarının sonucu olarak görülüyor. Bitfarms, gelecek dönemde madencilik kapasitesini üç katına çıkarmayı hedeflerken, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracağı öngörülüyor.

Bitfarms Temmuz Ayında Bitcoin Kazancında Büyük Yükseliş Kaydetti

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, son dönemde gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlar ve kapasite artırımı hamleleriyle dikkat çekiyor. Şirket, bu girişimlerin sonucunda Temmuz ayında Bitcoin (BTC) üretimini bir önceki aya kıyasla yüzde 34 oranında artırdığını duyurdu.

Bitfarms'ın açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz ay içerisinde üretilen Bitcoin miktarı 253'e ulaştı. Bu rakam, Haziran ayında kaydedilen 189 BTC'lik üretimin oldukça üzerinde. Şirket böylece, Temmuz ayında yaklaşık 16,2 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş oldu.

Şirketin bu başarısının altında yatan temel faktör, sürekli güncellenen ve genişleyen madencilik filosu olarak gösteriliyor. Bitfarms, 31 Temmuz itibariyle saniyede 11,1 exahash (EH/s) hashrate değerine ulaştığını açıkladı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109'luk, bir önceki aya göre ise yüzde 7'lik bir artışa işaret ediyor.

Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, şirketin elde ettiği bu başarılı sonuçları değerlendirirken, "Bitcoin yarılanması sonrasında kazançlarımızda aylık bazda yüzde 62'lik bir artış yakaladık. Bu durum, operasyonel verimliliğimizin ve büyüme potansiyelimizin açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Gagnon ayrıca şirketin Paraguay'daki Paso Pe tesisinin tam kapasite çalışmaya başladığını ve Yguazu'daki yeni tesis inşaatının hızla ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bitfarms'ın mevcut hashrate değeri hala 12 EH/s'lik hedefin gerisinde bulunuyor. Gagnon, bu durumun nedenini açıklarken, bazı madencilik cihazlarının düşük sıcaklıklar nedeniyle aşırı ısınma sorunları yaşadığını belirtti. Sorunun çözümü için donanım sağlayıcısı Bitmain ile iş birliği içinde olduklarını ve gerekli düzenlemelerin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bitfarms, gelecek dönem planları arasında Bitcoin yarılanması sonrasında madencilik kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 240 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyuran şirket, bu yatırımla birlikte filosuna 88.000 yeni madenci eklemeyi planlıyor.

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