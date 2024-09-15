Bitfarms ve Stronghold'dan dev Bitcoin madencilik hamlesi - Son Dakika
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Bitfarms ve Stronghold'dan dev Bitcoin madencilik hamlesi

Bitfarms ve Stronghold\'dan dev Bitcoin madencilik hamlesi

Bitfarms, Stronghold ile yaptığı Bitcoin madencilik barındırma anlaşmasını hızlandırarak, 2,2 EH/s kapasiteyi Ekim 2024'te devreye alacağını açıkladı. Bu büyük adım, Bitcoin madencilik endüstrisindeki rekabeti ve kapasite artışını yeni bir boyuta taşıyor.

15.09.2024 21:57
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Bitcoin madencilik devleri Bitfarms ve Stronghold Digital Mining, beklenenden iki ay önce büyük bir barındırma anlaşması yaparak, madencilik sektöründe dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. Ekim 2024'te devreye girecek olan 2,2 EH/s kapasiteli yeni bilgi işlem gücü, Pennsylvania'daki Panther Creek tesislerinde faaliyete geçecek. Bu stratejik hamle, iki şirketin de sektördeki pozisyonlarını pekiştirirken, madencilik kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Bitfarms Ve Stronghold Ortaklığı Bitcoin Madencilik Sektöründe Yeni Kapılar Aralıyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, sektör devi Stronghold Digital Mining ile yaptığı anlaşmayı öne çekerek, önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket, 2,2 exhash (EH/s) kapasitesindeki yeni bilgi işlem gücünü, öngörülenden iki ay önce, Ekim 2024'te devreye alınacağını açıkladı.

Pennsylvania'daki Panther Creek tesislerinde hayata geçirilecek proje kapsamında, 10.000 adet Bitmain T21 madencilik cihazı 1 Ekim'den itibaren faaliyete başlayacak. Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, bu hamlenin şirketin iş çeşitliliğini artırmada kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Gagnon, "Bu tesisler, enerji ticareti, uygun maliyetli güç kaynakları ve ileri düzey bilgi işlem ile yapay zeka teknolojilerine erişim imkanı sunuyor." dedi.

Gagnon ayrıca Stronghold ile yapılan iş birliğinin tamamlanmasının ardından, Bitcoin madenciliği dışındaki alanlarda da değer yaratma stratejilerini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Anlaşma detaylarına göre Bitfarms, Stronghold'a madencilik gelirlerinin yarısını ödeyecek ve sözleşme her yıl yenilenecek.

Bu gelişmeler yaşanırken, Bitfarms'ın büyük hissedarı olan bir başka Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, şirket yönetimine sert eleştiriler yöneltti. 3 Eylül'de hissedarlara gönderilen açık mektupta, yönetim kurulunda değişiklik talep edildi. Riot, Bitfarms'ın Stronghold'u satın alma girişimini, yönetim kurulunu güçlendirme çabası olarak nitelendirdi ve bu hamlenin hissedar değerini düşüreceğini öne sürdü.

Bitfarms, bu eleştirilere karşı çıkarak Riot'un önerilerinin şirketin kendi çıkarları doğrultusunda yönetim kurulu değişikliği yapma girişimi olduğunu savundu. Şirket, Stronghold Digital Mining'i satın almanın, ABD'deki operasyonlarını güçlendirmek için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında Bitfarms, Riot'un güncellenmiş satın alım teklifinin değerlendirilmesi için 29 Ekim'de yapılması planlanan özel hissedarlar toplantısını 6 Kasım'a ertelediğini duyurdu. Bu ertelemenin amacı ayırca Riot Platforms'un taleplerine daha fazla zaman ayırmak olduğu belirtildi.

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Son Dakika Kripto Para Bitfarms ve Stronghold'dan dev Bitcoin madencilik hamlesi - Son Dakika

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