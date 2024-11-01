Bitfarms ve Stronghold dev Bitcoin madencilik ortaklığını duyurdu

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Kripto madencilik devi Bitfarms, ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki operasyonlarını genişletmek amacıyla Stronghold Digital Mining ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu stratejik ortaklık, iki şirket arasında gerçekleşen ikinci büyük iş birliği olup, Bitfarms'ın verimliliğini ve enerji maliyetlerini kontrol altına almasında önemli bir rol oynayacak.

Bitfarms Bitcoin Madencilik Alanında Büyümeye Devam Ediyor

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen şirketlerinden Bitfarms, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Şirket, Stronghold Digital Mining ile Pennsylvania'da yeni bir ortaklığa imza atarak, Scrubgrass tesisine 10 bin adet Bitcoin madencilik cihazı yerleştirme kararı aldı. Söz konusu donanımın başlangıçta Paraguay'daki Yguazu tesisinde konuşlandırılması planlanıyordu.

Bitfarms'ın Genel Müdürü Ben Gagnon, yapılan anlaşmanın şirkete kısa vadede değer katacağını vurguladı. Gagnon, Stronghold tesislerindeki bu genişlemenin verimliliği ikiye katlayacağını ve toplam 20 bin madencilik cihazının devreye alınacağını açıkladı. Gagnon, "Stronghold'un enerji üretim altyapısıyla bütünleşik operasyonlarımız sayesinde hem sermaye giderlerimizi azaltıyor hem de enerji maliyetlerimizi daha etkin yönetebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan sözleşme kapsamında Bitfarms, madencilik gelirinin yarısını Stronghold'a aktaracak. Anlaşma ilk aşamada 31 Aralık 2025'e kadar yürürlükte kalacak ve sonrasında yıllık bazda kendiliğinden yenilenecek. Bitfarms ayrıca, ilk üç aylık dönemde öngörülen enerji maliyetlerini karşılamak amacıyla Stronghold'a 7,8 milyon dolarlık iade edilebilir depozito ödemesi gerçekleştirdi.

Bu ortaklık, iki şirket arasında Eylül ayında Panther Creek tesisi için yapılan anlaşmanın ardından hayata geçirilen ikinci büyük ortaklık olma özelliğini taşıyor. Gagnon, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkinliğimizi artırma ve Bitcoin madenciliğinde liderlik konumumuzu pekiştirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket halihazırda ABD, Kanada, Paraguay ve Arjantin'de 12 aktif ve 2 geliştirme aşamasında Bitcoin veri merkezine sahip bulunuyor. Bitfarms, madencilik operasyonlarını öncelikli olarak yenilenebilir hidroelektrik enerji ve uzun vadeli sürdürülebilir güç anlaşmalarıyla destekliyor.

Buna karşın piyasa verilerine göre Bitfarms'ın hisse senetleri, kripto para piyasasındaki yüzde 6'lık gerilemeye paralel olarak yüzde 10 değer kaybetti ve günü 1,96 dolar seviyesinden tamamladı.