Bitget Türkiye operasyonlarına kesintisiz devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitget Türkiye operasyonlarına kesintisiz devam ediyor

Bitget Türkiye operasyonlarına kesintisiz devam ediyor

Lider kripto varlık platformu Bitget, Türkiye'deki operasyonlarında devam ediyor. BitgetTR'nin tüm faaliyetleri CoinTR çatısı altında yürütülecek olmasına rağmen, Bitget Global'in Türkiye'deki kullanıcıları bu değişiklikten etkilenmeyecek.

21.08.2024 13:02
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Lider kripto varlık platformu ve Web3 şirketi olan Bitget, Bitget Global'in Türkiye'de Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin de gerçekleştirildiği Bitget Global'den bağımsız yerel iştiraki Bitget TR'nin (bitgettr.com) tüm operasyonlarının artık CoinTR üzerinden gerçekleştirilebileceği, bununla birlikte Bitget TR (bitgettr.com) kullanıcılarını her açıdan çok daha iyi bir yerel kripto varlık platformu deneyiminin beklediğini duyurdu.

Bitget TR Operasyonları Artık CoinTR Üzerinden Gerçekleşecek

Yapılan açıklamaya göre Bitget Global'den ayrı bir oluşum olarak faaliyet gösteren Bitget TR, CoinTR tarafından satın alındı. Bu satın alımla birlikte Bitget Global'den bağımsız yerel iştirak olan Bitget TR'nin tüm operasyonları artık CoinTR aracılığıyla sürdürülecek. Türkiye'deki gelişen regülasyon ortamına uyum sağlama süreçlerinin önemli bir parçası olan bu adım ile Bitget TR'nin tüm faaliyetleri artık CoinTR çatısı altında yürütülecek.

Fonlar Güvende

Bitget Global temsilcileri, söz konusu satışın ekosistemde yer alan diğer platformlara benzer şekilde iki ayrı iştirak olan Bitget Global ve Bitget TR'nin kullanıcılarını olumsuz yönde etkilenmeyeceğini ve kullanıcı fonlarının güvende olduğunu dile getirdi.

Bitget Global Kullanıcıları Bu Süreçten Etkilenmeyecek

Bitget TR ve CoinTR'nin birleşmesi sonrasında Bitget TR kullanıcıları, işlemlerine CoinTR arayüzünü kullanarak devam edebilecek. Bitget Global kullanıcıları için ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Konu hakkında X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan Bitget Global Operasyon Genel Müdürü Vugar Usi Zade, "Merhaba, yakın zamanda ortaya çıkan söylentileri duyduk ve konuya açıklık getirmek istiyoruz. Kriptonun sunduğu faydalardan herkesin yararlanması gerektiğine inanıyor ve her bir bölgenin kendine has ihtiyaçları olduğunu anlıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de hizmet sunduğumuz süre içerisinde üç Milli Sporcuya sponsor olduk, platformumuzda birçok yerel özellik sunduk ve bu sırada ben de bir çoğunuzla bizzat etkileşime geçme fırsatı elde ettim.

Türkiye'deki topluluğumuzu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bölgede büyümeye devam edeceğiz. Bitget'in sunduğu hizmetler kullanıcılarımızın emrinde olmaya devam edecektir. Şeffaf rezerv kanıtımızı takip edebilirsiniz, bunun yanı sıra 400 milyon dolar değerindeki Koruma Fonumuz ile korunmaya devam edeceksiniz. Bitget'in 100 farklı ülkeden 30 milyon kullanıcıya sunduğu birinci sınıf hizmet, hizmetlerimizin devamlılığı hakkındaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Her zaman olduğu gibi, desteğiniz için minnettarız." ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk yarısında Bitget, 700 milyon dolarlık sermaye girişi kaydetti ve bu ivmeyi yaklaşık 3 milyon yeni kullanıcıyla sürdürdü. Bu trendi bölgede de sürdürme taahhüdüyle, Bitget TR'nin operasyonlarının CoinTR'ye devri, Bitget Global kullanıcılarını hiçbir şekilde etkilemeyecek ve kullanıcı fonlarının tamamen güvende kalmaya devam edecek. Bitget Global Türkiye Bölge Müdürü Serhat Erman konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bitget Global (bitget.com) ve Bitget TR'nin (bitgettr.com) iki ayrı varlık olduğunu vurgulamak isterim. Bitget TR'nin (bitgettr.com) bölgedeki operasyonlarının Coin TR'ye devredilmesi, Bitget Global'in (bitget.com) Türkiye'deki kullanıcılarıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilmemelidir çünkü bu durum kullanıcılarımızın Bitget Global'e erişimini etkilemeyecek veya bölgede faaliyet gösterme şeklimizde herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır." sözlerine yer verdi.

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Son Dakika Kripto Para Bitget Türkiye operasyonlarına kesintisiz devam ediyor - Son Dakika

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