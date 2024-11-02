BitGo yeni stablecoin için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

BitGo yeni stablecoin için hazırlıklarını sürdürüyor

BitGo yeni stablecoin için hazırlıklarını sürdürüyor

Kripto para saklama şirketi BitGo, stablecoin pazarındaki konumunu güçlendirmek için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Eski Silvergate Bank Başkanı Ben Reynolds, şirketin gelecek yıl piyasaya süreceği USD Standard stablecoin projesinin başına getirildi.

02.11.2024 11:22
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USD'ye sabitli token pazarındaki rekabet sürekli olarak büyüyor. PayPal, Ripple, Revolut ve Robinhood gibi büyük oyuncular kendi stablecoin projelerini geliştiriyor. BitGo da bu rekabette iddialı bir hamle yaparak deneyimli bankacı Ben Reynolds'ı kadrosuna kattı.

Stablecoin Pazarında Yeni Bir Güç Dengesi

BitGo'nun yeni stablecoin projesi USD Standard, açık katılımlı bir ekosistem sunuyor. Sistem, platformu destekleyen katılımcılara özel bir ödül mekanizması ile çalışacak.

Ben Reynolds'ın finans dünyasındaki tecrübesi dikkat çekiyor. Silvergate Bank'teki beş aylık başkanlık görevi sırasında Silvergate Exchange Network'ü oluşturdu. HSBC ve KPMG gibi önemli kurumlardaki deneyimi de projeye değer katacak.

BitGo CEO'su Mike Belshe, Reynolds'ın dijital varlık ödeme altyapısındaki uzmanlığının şirket için önemli bir avantaj olacağını vurguladı. USD Standard ağının genişlemesiyle birlikte bu deneyimin daha da önem kazanacağını sözlerine ekledi.

Stablecoin pazarında Tether'ın USDT'si liderliğini koruyor. Bununla birlikte yeni projelerin artması, rekabetin kızışacağına işaret ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BitGo yeni stablecoin için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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