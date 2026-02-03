BitMine, 41.788 ETH alarak Ethereum pozisyonunu yükseltti

BitMine Immersion Technologies, Ethereum arzı üzerindeki hakimiyetini artırmayı sürdürüyor. Şirket yaptığı açıklamada, geçen hafta 41.788 ETH satın alarak toplam Ether varlığını 4,285 milyon tokene çıkardığını duyurdu. Alımlar ortalama 2.317 dolar referans fiyatından gerçekleştirildi ve pozisyonun 1 Şubat itibarıyla değeri yaklaşık 9,9 milyar dolara ulaştı.

NYSE American borsasında BMNR koduyla işlem gören şirket, kripto varlıkları, nakit ve "moonshot" olarak adlandırdığı yatırımlarıyla birlikte toplam portföy değerinin 10,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam 586 milyon dolar nakit ile Bitcoin ve özel şirketlerdeki küçük pozisyonları da kapsıyor.

HEDEFİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASINA ULAŞILDI

BitMine'ın birikim hızı yüksek seyrini koruyor. Şirket geçen Pazartesi de aynı strateji kapsamında 40.000 ETH'nin üzerinde alım yaptığını açıklamıştı. Mevcut varlıklar, ağın yaklaşık 120,7 milyon ETH'lik dolaşımdaki arzının yüzde 3,55'ine tekabül ediyor. Bu oran, şirketin "toplam arzın yüzde 5'ini edinme" olarak tanımladığı iç hedefin yüzde 70'inden fazlasının tamamlandığı anlamına geliyor.

Portföyün önemli bir kısmı artık getiri üretiyor. BitMine, stake edilen Ether miktarının son bir haftada yaklaşık 900.000 ETH artarak 2,9 milyon ETH'ye yükseldiğini bildirdi. Şirket, mevcut oranlara göre yıllık staking gelirinin yaklaşık 188 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Daha fazla varlık, 2026 başlarında devreye alınması planlanan "Made in America Validator Network" (MAVAN) aracılığıyla aktive edildikçe bu rakamın artması bekleniyor.

YÖNETİMDEN DEĞERLEME MESAJI

Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, son alımların Ethereum'un zincir üstü aktivitesi ile piyasa fiyatı arasındaki kopukluktan kaynaklandığını belirtti. Şirketin aktardığı verilere göre ETH, yılın başındaki 3.000 dolar civarı seviyelerden 2.300 dolara gerilemesine rağmen işlem sayıları ve aktif adres sayıları rekor seviyelere ulaştı.

Lee, "BitMine, güçlenen temellere bakarak bu geri çekilmeyi cazip bir fırsat olarak değerlendiriyor. Görüşümüze göre ETH'nin fiyatı, tokenin yüksek kullanım değerini ve finansın geleceğindeki rolünü yansıtmıyor." dedi.

BitMine'ın Ether pozisyonunun büyüklüğü, şirketi global Ethereum hazine şirketleri arasında lider konuma taşırken halka açık kripto varlık sahipleri arasında 713.000'den fazla Bitcoin tutan Strategy Inc.'in ardından ikinci sıraya yerleştirdi. Ancak şirketin yaklaşık 11,4 milyar dolarlık piyasa değeri, Ether rezervlerinin nominal değerinin altında kalmaya devam ediyor. Bu fark, hisselerin son seanslarda gerilemesiyle daha da açıldı.