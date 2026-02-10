BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı

BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı
10.02.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BitMine Immersion Technologies, 8 Şubat'ta sona eren hafta boyunca kurumsal hazinesine 40.613 ETH daha ekledi. Şirketin toplam Ethereum varlığı yaklaşık 9,2 milyar dolar değerle 4.325.738 ETH'ye ulaştı.

Son alımla birlikte BitMine, kamuoyuna duyurduğu "Alchemy of 5%" hedefinin yüzde 72'sine ulaşarak dolaşımdaki Ether arzının yüzde 3,58'ini kontrol altına aldı. Şirket, bu kilometre taşına stratejisini başlattığı tarihten yalnızca altı ay sonra ulaştığını belirtti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NDAN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, hafta boyunca süren alımların Ethereum fiyatının 2025 zirvesinin yüzde 62 altında seyrettiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Lee, güncel verilere atıfta bulunarak fiyat hareketleri baskı altında kalırken ağ kullanımının rekor seviyelere ulaştığını vurguladı. Verilere göre günlük işlem sayısı 2,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılında günlük aktif adres sayısı da 1 milyona yükseldi.

Lee, açıklamada, "Kriptoda en iyi yatırım fırsatları her zaman düşüşlerin ardından ortaya çıktı. 2025 yılını düşünün; kriptoda en iyi giriş noktaları, gümrük tarifeleri endişesiyle piyasaların sert düştüğü dönemlerin hemen sonrasında oluştu. BitMine, güçlenen temel göstergeleri göz önünde bulundurarak bu geri çekilmeyi cazip bir seviye olarak değerlendirdiği için istikrarlı şekilde Ethereum almaya devam etti. Bizim görüşümüze göre ETH fiyatı, Ethereum'un yüksek kullanım oranını ve finansın geleceğindeki rolünü yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Lee ayrıca ETH'nin tarihsel olarak büyük düşüşlerin ardından V şeklinde toparlanmalar sergilediğini belirterek 2026 yılında da benzer bir seyir beklediğini ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:51:16. #7.11#
SON DAKİKA: BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.