Bitmine'dan kurumsal Ethereum staking hamlesi - Son Dakika
Bitmine'dan kurumsal Ethereum staking hamlesi

Bitmine\'dan kurumsal Ethereum staking hamlesi
26.03.2026 10:10
Halka açık şirketler arasında en büyük Ethereum sahibi olan Bitmine, kendi validatör altyapısını dış müşterilere de açarak kurumsal staking pazarına giriş yaptı.

Bitmine Immersion Technologies, MAVAN adlı kurumsal sınıf Ethereum (ETH) staking platformunu devreye aldı. Şirketin "Made in America Validator Network" olarak adlandırdığı platform hem Bitmine'ın kendi portföyü hem de dış kurumsal müşteriler için validator altyapısı işletecek.

Şirket halka açık şirketler arasında en büyük Ethereum sahibi konumunda ve 3,1 milyondan fazla ETH'yi zaten stake etmiş durumda. Bitmine geçen hafta 101.776 ETH daha stake ederek MAVAN'a aktardığını ve kalan ETH varlıklarının büyük bölümünü de platforma yönlendirmeyi planladığını açıkladı. Mevcut getiri oranlarıyla staking ödüllerinin yıllık 300 milyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

MAVAN başlangıçta Bitmine'ın kendi Ethereum hazinesi için geliştirildi. Platform artık kurumsal müşterilere ve saklama hizmeti sağlayıcılarına açılıyor. Önümüzdeki haftalarda ek ETH varlıklarının platforma taşınması bekleniyor.

Altyapı ABD merkezli sunucuların yanı sıra küresel dağıtık bir yapı üzerinde çalışacak ve ilerleyen dönemde diğer proof-of-stake ağlarına da genişletilmesi planlanıyor. Yatırımcılar arasında ARK Invest, Founders Fund, Kraken, Pantera Capital, Digital Currency Group ve Galaxy Digital yer alıyor.

Piyasa verilerine göre Bitmine'ın elinde toplam 4.660.903 ETH bulunuyor. Şirket son 30 günde 238.244 ETH eklemiş ve toplam Ether arzının yaklaşık yüzde 3,86'sını elinde tutuyor. Bitmine'ın açıklanan hedefi toplam ETH arzının yüzde 5'ine ulaşmak.

KURUMSAL TALEP STAKING ALTYAPISINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Ethereum staking altyapısı giderek kurumsal kullanıcılara yöneliyor. Şubat ayında en büyük likit staking protokolü Lido, kurumsal müşterilerin validator yapılandırması ve çekim parametrelerini özelleştirmesine olanak tanıyan modüler bir güncelleme yayımladı. Lido'nun kurucu katkıcılarından Konstantin Lomashuk, kurumsal kullanıcıların toplam kilitli değer içinde önemli bir paya sahip olduğunu ve talebin artmaya devam ettiğini belirtti.

Aynı ay Ethereum Vakfı da hazinesinin bir bölümünü stake etmeye başladığını duyurdu. Vakıf, yaklaşık 70 bin ETH'yi validatorlara yönlendirmeyi ve ödülleri ekosistem geliştirme fonuna aktarmayı planlıyor.

Staking aynı zamanda yatırım ürünlerine de entegre ediliyor. Ekim ayında Grayscale, Ether ETF'lerine staking özelliği ekledi. Bu ayın başında ise BlackRock, spot Ether pozisyonu ile staking getirisini birleştiren iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) ürününü Nasdaq'ta işleme açtı.

Ether yayım sırasında 2.164 dolar civarında işlem görüyor. Varlık son bir yılda yaklaşık yüzde 4,6 değer kazandı ancak 2025 ortasında ulaştığı 4.000 doların üzerindeki zirvelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Son Dakika Kripto Para Bitmine'dan kurumsal Ethereum staking hamlesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitmine'dan kurumsal Ethereum staking hamlesi - Son Dakika
