Bitmine Ethereum biriktiriminde hız kesmiyor
25.03.2026 13:31
Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ethereum (ETH) hazine şirketi Bitmine, toplam portföyünü 4,66 milyon ETH'ye çıkardı.

Zincir üstü verilere göre Bitmine, salı günü Kraken borsası üzerinden iki farklı adres aracılığıyla 67.111 ETH satın aldı. İşlemin toplam değeri yaklaşık 144,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

ETH REKOR SEVİYENİN YÜZDE 55 ALTINDA

Yeni alım, şirketin 22 Mart itibarıyla açıklanan 4,66 milyon ETH'lik portföyüne eklendi. Bu miktar Ethereum'un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 3,86'sına denk geliyor. Bitmine, 16 Mart'tan bu yana toplam 65.341 ETH edindiğini pazartesi günkü açıklamasında duyurmuştu.

Tom Lee, açıklamasında "Bitmine son üç haftanın her birinde ETH alım hızını artırdı. Temel senaryomuz, ETH'nin mini kripto kışının son aşamalarında olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

Bitmine, bilinen en büyük ETH hazine şirketi konumunu koruyor. Şirketi yaklaşık 863 bin ETH ile SharpLink Gaming ve 497 bin ETH ile The Ether Machine takip ediyor.

Ethereum yayım sırasında 2.154 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık, Ağustos 2025'te ulaştığı yaklaşık 4.900 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 55'ten fazla altında kalmaya devam ediyor. Bitmine hisseleri (BMNR) ise salı günü yüzde 2,21 düşüşle 20,8 dolardan kapandı. Hisse, mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,88 toparlandı ancak son altı ayda yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.

