BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor

BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor
21.01.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük Ethereum hazinesi olarak öne çıkan şirket, son bir haftada 35.000 ETH'nin üzerinde alım gerçekleştirirken staking yapılan miktar da 1,8 milyon ETH'yi aştı.

Tom Lee başkanlığındaki BitMine Immersion Technologies (Nasdaq: BMNR), Ethereum varlıklarını 4,2 milyonun üzerine çıkardı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 20 Ocak itibarıyla toplam ETH bakiyesi 4.203.036 adede ulaştı. Son bir haftada portföye 35.268 ETH eklendi.

STAKİNG MİKTARI HIZLA ARTIYOR

Mevcut fiyatlarla yaklaşık 12,8 milyar dolar değerine ulaşan ETH varlıkları, Ethereum'un 120,7 milyon ETH civarındaki dolaşımdaki arzının yüzde 3,5'ini temsil ediyor. BitMine ayrıca 17,5 milyon dolar değerinde 193 Bitcoin, Eightco'da yaklaşık 22 milyon dolarlık hisse ve 979 milyon dolar nakit bulunduruyor. Şirketin toplam kripto para ve nakit varlıkları 14,5 milyar dolara yaklaşıyor.

Şirketin staking yaptığı ETH miktarı ise son bir haftada 581.920 ETH artarak 1.838.003 ETH'ye ulaştı. BitMine, bu artışın 2026'nın başlarında devreye alınması planlanan Made-in-America Validator Network (MAVAN) öncesinde çeşitli staking sağlayıcıları üzerinden genişlemenin devam ettiğini yansıttığını belirtti.

Şirket Başkanı Tom Lee açıklamada, "BitMine, dünyada herhangi bir kuruluştan daha fazla ETH stake etti." dedi. Mevcut ağ oranlarıyla, şirketin stake ettiği ETH'nin tam olarak devreye alındığında yıllık 370 milyon doların üzerinde staking ödülü üretebileceği tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK ETH HAZİNESİ KONUMUNU KORUYUYOR

BitMine, SharpLink ve The Ether Machine gibi rakiplerinin oldukça önünde en büyük bilinen Ethereum hazinesi olma konumunu sürdürüyor. Piyasa verilerine göre şirket, Bitcoin odaklı Strategy'nin ardından halka açık en büyük ikinci kripto para hazinesi konumunda bulunuyor.

Şirket, uzun vadeli hedefinin Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 5'ini, yani mevcut ihraç seviyelerinde yaklaşık 6 milyon ETH'yi satın almak olduğunu yineledi. BitMine ayrıca 15 Ocak'taki yıllık toplantıda pay sahiplerinin dört önerinin tamamını onayladığını açıkladı. Bunlar arasında yetkilendirilmiş hisse sayısını artırma önergesi de yer alıyordu ve yüzde 81 oyla kabul edildi. Lee, oylamanın şirketin ETH biriktirme stratejisine ve net varlık değerinin altında hisse ihraç etmeme politikasına yatırımcı desteğini gösterdiğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:42:11. #.0.4#
SON DAKİKA: BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.