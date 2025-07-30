BitMine hisselerinde sert düşüş yaşandı

Ethereum odaklı yatırım şirketi BitMine Immersion Technologies, elinde milyarlarca dolar değerinde Ether tuttuğunu ve geleceğe yönelik iddialı hedefler belirlediğini duyurduğu bir toplantının ardından hisselerinde beklenmedik bir çöküş yaşadı. Paylaşılan 60 bin dolarlık potansiyel Ether değeri öngörüsüne rağmen BMNR hisseleri yüzde 27'ye yakın değer kaybederken bu durum, kurumsal kripto stratejilerinin piyasa beklentileriyle ne kadar uyumlu olduğunu sorgulattı.

BitMine 600 Bin ETH İle Yüzde 27 Değer Kaybetti

BitMine Immersion Technologies, temmuz ayı başında "The Chairman's Message" adıyla yeni bir aylık bilgilendirme serisi başlattı. Şirketin uzun vadeli kripto para stratejisinin paylaşıldığı bu sunumda, FundStrat'ın kurucusu Tom Lee tarafından BitMine'ın Ethereum planları detaylandırıldı. Şirket, toplam Ether arzının yüzde 5'ini elinde tutma hedefini ve uzun vadede "tamamen Amerika'da faaliyet gösteren bir doğrulayıcı (validator) ağı" kurma vizyonunu yineledi.

BitMine, sunum sırasında elinde 600.000 Ether bulunduğunu ve bu varlıkların toplam değerinin 2,2 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Ancak, açıklamalarda Ether'in 60 bin dolara ulaşabileceğine yönelik öngörülere rağmen, şirketin hisseleri aynı gün içinde yüzde 11 gerileyerek 35,11 dolara düştü. Seans sonrası işlemlerde ise kayıp yüzde 15'e ulaştı. Bu düşüş, şirketin Ethereum alım planını duyurduğu dönemde hisselerin kısa sürede yüzde 3.000 artışla yıllık zirveye ulaşmasının ardından geldi.

Uzmanlara göre kurumsal Ether alımlarındaki artış, Ethereum fiyatı için olumlu bir sinyal olabilir. Venture Capital firması Finality Capital'in ortağı David Grider, Ether hazinesi kuran şirketlerin, Bitcoin'de Strategy'nin yarattığı etkiye benzer şekilde, uzun vadede fiyat üzerinde pozitif etki yapabileceğini belirtti. BitMine dışında SharpLink Gaming, Bit Digital ve Blockchain Technology Consensus Solutions gibi şirketler de büyük miktarda Ethereum alımı gerçekleştirdi.

Sektör analizlerine göre Ethereum'un kurumsal yatırımcılar için temel altyapı unsuru olarak görülmesi, şirketlerin Ethereum'a ilgisini artırıyor. Ancak analistler bu tür hazine politikalarının uzun vadede başarıya ulaşması için stratejik planlama ve güçlü sermaye yönetimi gerektiğine dikkat çekiyor.