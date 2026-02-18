BitMine\'ın Ethereum hazinesi 4,37 milyon ETH\'yi geride bıraktı

BitMine Immersion Technologies (BMNR), salı günü yaptığı açıklamada Ether (ETH) varlıklarının bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 45.759 ETH artarak 4.371.497 ETH'ye yükseldiğini duyurdu. Şirket, Made in America Validator Network (MAVAN) adlı doğrulayıcı ağının tam olarak devreye girmesinin ardından yıllık staking gelirinin 252 milyon dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

BİLANÇO DETAYLARI NETLEŞTİ

Açıklamaya göre şirketin kripto varlıkları, nakit ve stratejik yatırımlarının toplam değeri 9,6 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 8,7 milyar doları, token başına 1.998 dolar seviyesinden hesaplanan ETH varlıklarından oluşurken, 670 milyon doları ise nakit olarak tutuluyor. BitMine, Ether'in yanı sıra 193 adet Bitcoin, Beast Industries'ta 200 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 17 milyon dolarlık stratejik yatırımlara sahip.

STAKING GELİRLERİ ARTIŞA GEÇTİ

Şirketin elindeki toplam Ether'in 3.040.483 ETH'lik kısmı şu anda staking'de kilitli bulunuyor ve bu miktar yaklaşık 6,1 milyar dolara karşılık geliyor. BitMine, yıllıklandırılmış staking gelirinin halihazırda 176 milyon dolar düzeyinde seyrettiğini ve son getiri oranlarına dayanarak tam kapasitede 252 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

PİYASA KOŞULLARINA RAĞMEN BİRİKİM SÜRÜYOR

Güncelleme, şirketin ETH hazinesinin 4,33 milyon tokeni aştığını duyurduğu geçen haftaki açıklamanın ardından geldi. BitMine, geniş çaplı piyasa düşüşüne rağmen biriktirme stratejisini sürdürüyor. Ether, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 33 değer kaybederken, BitMine hisseleri de aynı dönemde yüzde 22'nin üzerinde geriledi. Kurumsal ETH sahiplerinin önemli bir bölümü, son dönemdeki zirve seviyelerine kıyasla zararda bulunuyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, bu haftaki açıklamada şirketin kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak biriktirme stratejisine devam edeceğini yineledi. Lee, daha önceki açıklamalarında ETH fiyat değişimlerine bağlı bilanço volatilitesinin bir sorun değil, şirketin kurumsal Ethereum stratejisinin doğal bir parçası olduğunu savunmuş ve bu stratejiyi geleneksel endeks borsa yatırım fonlarına benzetmişti.