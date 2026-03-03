Bitmine kurumsal Ethereum rezervini 4,47 milyon adede yükseltti

Bitmine Immersion Technologies, 1 Mart itibarıyla Ethereum rezervini 4,47 milyon adede yükseltti. Şirket bu hamleyle toplam Ethereum arzının yüzde 3,71'ini kontrol altına aldığını duyurdu. Güncel fiyatlarla yaklaşık 8,8 milyar dolar değere ulaşan bu rezerv, Bitmine'ı küresel çapta en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı konumuna taşıdı.

HEDEF YÜZDE 5'LİK ARZ

Şirket son bir hafta içinde rezervine 50.928 adet Ethereum daha ekledi. Bu son alım, toplam Ethereum arzının yüzde 5'ine sahip olma hedefinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, piyasadaki geri çekilmeyi cazip bir fırsat olarak gördüklerini ve Ethereum'un geleceğin finansında kritik bir rol oynayacağına inandıklarını belirtti.

Lee ayrıca jeopolitik belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının başlamasını örnek gösteren Lee, bu durumun finansal piyasalardaki etkisinin önümüzdeki haftalarda hissedileceği uyarısında bulundu. Ethereum, tarihi zirvesi olan 4.946 doların oldukça gerisinde seyrediyor ve pazartesi günü 1.935 dolar seviyelerinden işlem gördü.

STAKING GELİRİ 172 MİLYON DOLAR

Bitmine, toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 68'ine denk gelen 3.040.483 adet Ethereum'u kilitleyerek (staking) yıllık 172 milyon dolar gelir elde ediyor. Şirket, bu çeyrekte faaliyete geçmesi planlanan MAVAN adlı altyapı platformu üzerinden tüm Ethereum varlıklarını kilitlemeyi hedefliyor. Bu planın gerçekleşmesi durumunda yıllık gelirin 253 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Ethereum dışındaki yatırımlarına da hız veren şirket, Beast Industries'e 200 milyon dolarlık yatırım yaparken Eightco Holdings'te de 14 milyon dolarlık hisseye sahip olduğunu açıkladı.